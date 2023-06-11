Міністерство закордонних справ відкликає його з країни.

Румунія відкликає свого посла в Найробі (Кенія) після того, як той допустив расистське висловлювання.

Як пише Kenyan Foreign Policy, інцидент стався ще 26 квітня в офісі організації Об'єднаних Націй в Найробі. Під час переговорів зі східноєвропейською групою дипломатів посол Румунії Драгош Віорел Тігау сказав: "Африканська група приєдналася до нас", побачивши поблизу чорну мавпу.

Деякі з присутніх сприйняли коментар як нечутливий і неповажний, тому група африканських дипломатів вимагала письмових та публічних вибачень від румунського посла.

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Пізніше МЗС Румунії опублікувало заяву, в якій принесло вибачення за висловлювання дипломата. "МЗС Румунії глибоко шкодує про цю ситуацію, приносить свої вибачення всім постраждалим і рішуче відкидає і засуджує будь-яку поведінку і ставлення, несумісне з взаємною повагою", - йдеться в заяві.

Скандальні заяви дипломатів - останні новини

Нагадаємо, що в квітні посол Китаю заявив, що "країни колишнього СРСР не мають статусу, тому що немає міжнародної угоди, щоб зробити їх статус як незалежних країн конкретним", а також назвав Крим "російським спочатку".

Низка країн Європейського Союзу розкритикували цю заяву, після чого в Пекіні заявили, що поважають незалежність країн колишнього Радянського Союзу.

Посол Російської Федерації у Великій Британії Андрій Келін погрожував ескалацією "небаченого рівня", якщо західні союзники продовжать допомагати Україні зброєю.

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