У відповідь на скандальні висловлювання китайського посла у Франції в МЗС Китаю заявили, що "поважають" незалежність країн колишнього Радянського союзу і, позиція Пекіна в цьому питанні є "незмінною".
"Китай поважає статус колишніх радянських республік як суверенних країн після розпаду Радянського Союзу", - заявила журналістам прес-секретар Міністерства закордонних справ Мао Нін, пише Bloomberg.
Мао додала, що Китай встановив "двосторонні відносини дружби і співпраці" з колишніми радянськими країнами з моменту встановлення з ними дипломатичних відносин, додавши, що деякі ЗМІ "спотворюють" позицію Китаю щодо України.
Як зазначає Bloomberg, посол Китаю Лу Шайє, схоже, суперечить офіційній позиції Китаю, який визнав незалежність країн Балтії в 1991 році.
Скандальні заяви посла Китаю
Як повідомляв УНІАН, днями посол Китаю у Франції Лу Шайє поставив під сумнів суверенітет країн колишнього СРСР. За його словами, ці країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", тому що немає відповідної міжнародної угоди, яка б ратифікувала їх статус". Крім того, він сказав, що Крим був "російським спочатку".
Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розкритикував заяву Шайє і назвав її неприйнятною. А в МЗС Франції зазначили, що з "жахом сприйняли" висловлювання дипломата та закликали Китай дати пояснення.
Своєю чергою, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що подібні заяви - одна з причин, чому країни Балтії не довіряють Китаю посередництво для миру в Україні. А в МЗС Естонії викликали місцевого представника Пекіна для пояснень.