Йдеться про нові системи ППО, артилерію, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого.

Нова оборонна допомога на 3 мільярди євро від Німеччини сприятиме порятунку життів українських громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

Сибіга зазначив, що Україна цінує тверду і непохитну підтримку Німеччини, а також особисті зусилля і лідерство Бербок у контексті посилення обороноздатності нашої держави.

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"Дякую за принципову позицію та виділення додаткових коштів для оборонної допомоги... Додаткові 3 мільярди євро - це про нові системи ППО, артилерію, дрони, бронетехніку, саперне обладнання та багато іншого. І насамперед це те, що рятуватиме українське життя", - наголосив Сибіга.

Глава МЗС України додав, що Німеччина доводить своє лідерство і надає саме те, чого Україна найбільше потребує, і "ніколи слова не розходяться з конкретними діями".

"Важливо, що Німеччина також виділила понад 8 млрд євро на наступні роки. Це дасть змогу вже зараз укладати нові контракти з німецькими оборонно-промисловими компаніями, і з німецьким оборонно-промисловим комплексом", - сказав Сибіга.

За його словами, такі рішення гарантують довгострокову безпеку, а безпека України, Німеччини та Європи є неподільною.

Зі свого боку, як зазначила Бербок, підтримка України з боку Німеччини зберігатиметься. Також вона повідомила, що в Німеччині плануються внесення законодавчих змін, щоб гарантувати фінансовий пакет на мільярди для підтримки України та власної обороноздатності.

Бербок зазначила, що не можна говорити про паузу в постачанні зброї в Україну, тому що метою Путіна залишається руйнування України.

Також, вона зазначає, що санкції не можна скасовувати без встановлення миру для України.

Що ще відомо про цю допомогу

Як повідомляв УНІАН, у березні в Німеччині ухвалили рішення виділити додаткові 3 мільярди євро на безпекову допомогу для України цього року. Крім того, на 2026-2029 роки вирішено виділити додаткові кошти на загальну суму в 8,25 мільярда євро.

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