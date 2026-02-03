У Путіна відреагували на заяву Трампа про відмову Індії від російської нафти

Пєсков зазначив, що РФ з повагою ставимося до американсько-індійських відносин, але їй важливе і власне партнерство з Індією.

У Кремлі стверджують, що їм нічого не відомо про плани Індії відмовитися від купівлі російської нафти. Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пише Reuters.

"До цього часу якихось заяв із Делі з приводу цього ми не чули", - сказал він журналістам у вівторок, 3 лютого.

Прессекретар російського диктатора також зазначив, що Москва уважно стежить ⁠за новинами і висловлюваннями президента США Дональда Трампа на цю тему.

"Ми їх ретельно фіксуємо, аналізуємо, і ми з повагою ставимося до двосторонніх американсько-індійських відносин. Але не меншого значення ми надаємо розвитку глибокого стратегічного партнерства між Росією та Індією", - додав він.

Трамп заявив, що Індія відмовилася купувати російську нафту

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп, розповідаючи про свою телефонну розмову з прем'єр-міністром Нарендою Моді, сказав, що нібито Індія погодилася припинити купувати російську нафту, а натомість "купуватиме набагато більше нафти у США і, можливо, у Венесуели". Президент США зауважив, що "це допоможе припинити війну в Україні".

Сам Моді підтвердив розмову із Трампом, але не згадав про російську нафту. Також він висловив радість з приводу того, що "на продукцію, виготовлену в Індії, тепер поширюватиметься знижений тариф у розмірі 18%", про що казав очільник Білого дому, і подякував йому "за цю чудову заяву".

Крім того, ми писали, індійські НПЗ розгубились після заяви Трампа про відмову від російської нафти. За даними джерел Bloomberg, щонайменше три НПЗ звернулися до уряду за роз'ясненнями з цього питання, а два з них тимчасово призупинили закупівлі.

