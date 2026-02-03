'Новий жахливий світ': договір США та Росії про контроль над ядерною зброєю припиняє дію

Завершення дії СНО-3 може вперше за десятиліття залишити США та Росію без взаємних обмежень на ядерні арсенали й підштовхнути світ до нової гонки озброєнь.

Термін дії Нового договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III) між США та Росією завершується цього тижня, що може вперше за майже 40 років залишити дві найбільші ядерні держави світу без будь-яких взаємних обмежень у сфері стратегічних озброєнь, пише Politico.

Договір, підписаний у 2010 році, встановлював ліміти на кількість розгорнутих міжконтинентальних ракет, стратегічних бомбардувальників і ядерних боєголовок. У вересні Росія запропонувала тимчасове продовження угоди ще на рік, однак без механізмів інспекцій. За даними джерел, адміністрація президента Дональда Трампа офіційно на цю пропозицію не відповіла.

Завершення дії СНО-III відбувається на тлі зростання глобальної напруженості. Росія та Китай активно розширюють свої ядерні арсенали, а Москва неодноразово погрожувала застосуванням ядерної зброї у війні проти України. У Пентагоні, за словами співрозмовників, уже відбулися внутрішні обговорення сценаріїв без договору про контроль над озброєннями.

Експерти попереджають, що без нової угоди США та Росія можуть почати нарощувати кількість боєголовок на наявних носіях. Водночас президент Трамп заявляє, що прагне укласти "кращу угоду", яка б також включала Китай, і не вважає закінчення чинного договору негайною загрозою.

Колишні американські чиновники та демократи в Конгресі критикують такий підхід, наголошуючи, що відмова від СНО-III без альтернативи відкриває шлях до нової гонки ядерних озброєнь. Вони зазначають, що це буде перший випадок із часів адміністрації Рональда Рейгана, коли між Вашингтоном і Москвою не діятиме жодна угода з ядерного контролю.

"Якщо ми дозволимо Новому СНО припинити дію без заміни чи продовження, ми вступимо в новий жахливий світ, якого не бачили десятиліттями: світ без обмежень щодо ядерних арсеналів двох найбільших ядерних держав", – заявив у своїй заяві представник Джон Гараменді (демократ від Каліфорнії).

На цьому тлі європейські країни також почали обговорювати власні кроки у сфері стримування. У Німеччині та Швеції заявили про консультації з Францією і Великою Британією щодо посилення ядерної безпеки Європи. Аналітики очікують, що завершення дії СНО-III може також підштовхнути Китай до ще швидшого нарощування стратегічних сил.

Ризик ядерної нестабільності

Як повідомляв УНІАН, через більш ніж 30 років після закінчення "Холодної війни" ризик застосування ядерної зброї є дуже високим. Як пише геофізик і автор понад 200 наукових статей Скотт Л. Монтгомері у своєму матеріалі для Forbes, загроза цілком реальна.

Автор зазначив, що він розмовляв з експертами з ядерної безпеки, які підкреслили, що зараз люди не сприймають загрозу застосування ядерної зброї належним чином. Тим не менш, у наш час відбуваються крах контролю над ядерною зброєю та національних ядерних арсеналів.

