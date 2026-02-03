Росія знайшла ще одного союзника в Азії: у Bloomberg розкрили деталі

Також ця країна підтримала агресію РФ проти України.

На цьому тижні Росія та Мʼянма посилили військові звʼязки під час візиту головного радника президента РФ Володимира Путіна з питань безпеки до цієї країни. Це відбулося після того, як панівна хунта в країні завершила вибори, які західні демократії та ООН назвали несправжніми, передає Bloomberg.

Як повідомили росЗМІ, секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу став першим іноземним чиновником, який відвідав країну після завершення голосування минулого місяця. Сьогодні, 3 лютого, він зустрівся з главою хунти Мін Аунг Хлаїнгом у столиці Найп'їдо.

"Ви можете повністю розраховувати на всебічну підтримку Москви, в тому числі на міжнародній арені", - заявив Шойгу.

Відео дня

Крім того, заступник міністра оборони Росії Василь Осмаков і міністр оборони М'янми Маунг Маунг Ає підписали чотирирічну угоду про військову співпрацю.

Як зазначили у Міністерстві інформації Мʼянми, вони також обговорили подальшу співпрацю між двома арміями у галузі військової тактики та навчань.

"Особлива увага була приділена питанням безпеки. Це включало інформаційні технології, боротьбу з кіберзлочинністю та контакти між правоохоронними органами та розвідувальними службами", - додав Шойгу.

Політика Мʼянми - що відомо

У Bloomberg нагадали, що хунта Мʼянми, яка контролює країну з часу перевороту 2021 року, хоче отримати міжнародну легітимність, провівши загальнонаціональні вибори, які, за словами критиків, не є ані вільними, ані справедливими, адже основні опозиційні партії заборонені, а триваюча громадянська війна робить неможливим голосування у багатьох районах.

Також російські ЗМІ процитували Шойгу, який під час свого візиту до країни подякував Мʼянмі за "розуміння" війни РФ в Україні.

Попри те, що ООН та інші західні країни не підтримали голосування в Мʼянмі, Китай та Росія заявили, що вибори були успішними.

"Головна мета - висловити підтримку керівництву М'янми за успішне проведення виборів на тлі спроб ззовні нав'язати неправдиві наративи про ізоляцію М'янми на міжнародній арені", - наголосив Шойгу.

Росія і міжнародна політика - останні новини

Як повідомляв УНІАН, договір США та Росії про контроль над ядерною зброєю припиняє дію. Відомо, що договір, підписаний у 2010 році, встановлював ліміти на кількість розгорнутих міжконтинентальних ракет, стратегічних бомбардувальників і ядерних боєголовок.

На думку експертів, без нової угоди США та Росія можуть почати нарощувати кількість боєголовок на наявних носіях. Однак президент Дональд Трамп заявляє, що прагне укласти "кращу угоду", яка б також включала Китай, і не вважає закінчення чинного договору негайною загрозою.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков розкрив склад російської делегації на переговорах в Абу-Дабі. За його словами, очолить її начальник ГРУ Ігор Костюков. Він також додав, що другий раунд роботи "групи із безпеки" в Абу-Дабі відбудеться 4-5 лютого.

Вас також можуть зацікавити новини: