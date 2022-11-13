За його словами, наслідки вторгнення Росії в Україну відчуває на собі кожна країна світу.

Голова Громадської ліги "Україна-НАТО" Сергій Джердж вважає, що Україна стане головною темою саміті G20, який має днями пройти на Балі.

В ефірі телеканалу "Еспресо" він наголосив, що блокада України призвела до зростання цін на продукти у всьому світі.

"На саміті G20 ми очікуємо уваги до України. Оскільки російсько-українська війна глобально вплинула на весь світ. Зараз у світі посилились проблеми з харчуванням. Блокада України, яка є одним зі світових лідерів з експорту зерна, спричинила зростання цін на харчові продукти у всьому світі", - пояснив Джердж.

Відео дня

За словами аналітика, наслідки вторгнення РФ в Україну відчуває на собі кожна країна світу.

"Також зараз існує й енергетична криза через російське вторгнення до України. Це визнають багато країн. В тому числі країни-члени НАТО, які обʼєднують понад 1 млрд людей. У світі не залишилось країн, які б не потерпали через цю війну. Саме тому питання України стане центральним на саміті G20", - підсумував він.

Саміт G20 в Індонезії

Саміт лідерів країн "Великої двадцятки" пройде 15-16 листопада на острові Балі.

Президент Індонезії Джоко Відодо ще навесні запросив на захід президента України Володимира Зеленського.

Нещодавно стало відомо, що український лідер візьме участь у саміті G20, найімовірніше - в онлайн-форматі.

Водночас президента РФ Володимира Путіна на саміті не буде. Замість нього Москва відправить міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Письменник і політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що доля Росії вирішуватиметься без неї світовими лідерами на G20.

"Чи можна обговорювати Росію без Росії? Вже можна. Росія сама вивела себе з гри дипломатично. У тому числі таким простим рішенням як те, що Путін не їде на G20. Він не їде, і що ми тепер не будемо їх обговорювати на G20? Будемо. Туди поїде Лавров. А Лаврова пустять за один стіл з Байденом, Сі і Шольцем? Не пустять, він людина низької посади", - зазначив він.

Як сказав дипломат Олександр Щерба, відмова Путіна від поїздки на саміт G20 сигналізує про ізоляцію та слабкість.

Вас також можуть зацікавити новини: