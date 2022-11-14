Відсутність спільної заяви за підсумками саміту ставить під сумнів дієздатність "Великої двадцятки"

Небажання Москви назвати вторгнення Росії в Україну війною може стати каменем спотикання для загального Комюніке саміту G20. Це питання може викликати протистояння між Росією й Китаєм та партнерами України.

За даними Bloomberg, зустріч лідерів G-20 вперше може завершитися без спільної заяви, тому що між багатими країнами і тими, хто постраждав від економічної кризи та відсутності продовольчої та енергетичної безпеки через війну Росії проти України.

Поганою ознакою стало те, що Росія і США не змогли домовитися щодо спільної заяви за підсумками багатостороннього саміту в Камбоджі. Тоді міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив США та їхніх союзників у тому, що вони наполягають на "абсолютно неприйнятних формулюваннях щодо ситуація в Україні". Росія наполягає на тому, щоб називати вторгнення в Україну "спеціальною військовою операцією", а в РФ оголосили кримінальним злочином опис ситуації в Україні як війни.

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За словами дипломатів одним з можливих сценаріїв є так зване роздільне комюніке, коли країни поділяються на групи в залежності від їх позиції з конкретного питання. Крім того, можлива заява у форматі 19+1, де більша частина G-20 підпише спільний документ, а Росія дасть свій документ, або резюмування обговорень, підготовлене приймаючою стороною в Індонезії.

Відзначається, що попри розбіжності, Індонезія буде домагається спільної угоди.

Зазначено, що ключовою в цьому питанні стане позиція Китаю. Пекін досі не хотів підписувати комюніке, яке засуджує Росію. Можливо, Китай не вважає, що повна ізоляція Росії відповідає його інтересам. Крім того, Пекін незадоволений спробами Вашингтона підштовхнути інші країни до більш жорсткої позиції щодо Росії, в тому числі за допомогою санкцій.

У Пекіні стурбовані тим, що засудження Москви може відкрити двері для більш агресивних заяв на адресу Китаю через Тайвань.

Високопоставлений французький чиновник сказав, що малоймовірно, що всі члени G-20 підпишуть комюніке, в якому згадується війна в Україні, і наполягає на тому, що альтернативи, такі як окрема заява або декларація президента Індонезії, також можуть спрацювати.

Також очікується, що Путін пропустить віртуальний виступ на нараді з продовольчої та енергетичної безпеки, а президент України Володимир Зеленський, можливо, підключиться. Водночас Лавров має намір виїхати з саміту достроково.

"З цього конкретного пункту, пов'язаного з війною, може й не буде досягнуто згоди, але ми все одно спробуємо", - заявив міністр фінансів Індонезії Шрі Муляні Індраваті.

Варто відзначити, що на інші теми на саміті виділили вкрай мало часу.

Саміт "Великої двадцятки" на Балі - що відомо

Саміт G-20 пройде 15-16 листопада на інлонезійському острові Балі. Крім представників "Великої двадцятки", в тому числі Росії, запросили ОАЕ та Україну. При цьому нещодавно стало відомо, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті, але, швидше за все, в онлайн-форматі.

Водночас президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що президент РФ Володимир Путін погодився приїхати на саміт. Минулого тижня стало відомо, що російського лідера все ж не буде. Росію на зустрічі лідерів представляє міністр закордонних справ Сергій Лавров.

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