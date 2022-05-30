Не зумівши узгодити всі деталі нафтового ембарго, лідери ЄС залишать остаточне узгодження пакета на потім, повідомляє видання.

Євросоюз готує шостий пакет санкцій проти Росії. Виявилося, що поставки трубопровідної нафти країни-агресора можуть не потрапити під ембарго.

Про це йдеться в останньому проекті заяви ЄС щодо санкцій, з яким ознайомилося агентство Reuters.

За інформацією видання, лідери ЄС повинні домовитися на саміті про те, що підготовлюваний пакет санкцій повинен включати ембарго на імпорт російської нафти, але виключати поставки сирої нафти по трубопроводу.

"Європейська Рада згоден з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії буде поширюватися на сиру нафту, а також нафтопродукти, що поставляються з РФ в держави-члени ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що поставляється по трубопроводу", — цитує проект заяви Reuters.

Лідери ЄС не змогли узгодити всі деталі ембарго. Тому вони залишать остаточне узгодження пакета санкцій проти РФ на потім, повідомляє видання.

Як повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак у Telegram, Євросоюз може узгодити шостий пакет санкцій проти Росії вже сьогодні:

"ЄС може узгодити шостий пакет санкцій вже сьогодні. Як повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, були складні переговори, але рішення необхідно приймати, включаючи ембарго на російську нафту".

Єрмак також зазначив, що для ЄС важливо продемонструвати сильну позицію, оскільки головна мета Росії – розколоти єдність і використовувати це як слабкість Євросоюзу. Він підкреслив, що цього не можна допустити.

Шостий пакет санкцій і ембарго на російську нафту: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план Європейського Союзу щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, оскільки загрожує енергетичній безпеці Угорщини.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що неспроможність всіх країн-членів Європейського Союзу прийняти рішення про введення шостого пакета санкцій з нафтовим ембарго проти РФ стане занадто щедрим подарунком для президента Володимира Путіна.

11 травня Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу не зміг узгодити рішення щодо шостого пакета санкцій проти Російської Федерації.

Своєю чергою прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту. За його словами, президент Росії Володимир Путін думав, що зможе захопити Україну і розділити демократичні сили світу своєю швидкою перемогою.