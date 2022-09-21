Алішера Усманова вважають одним з найбагатших росіян та другом Путіна.

Правоохоронці Німеччини прийшли з обшуками на об'єкти, пов'язані з російським підсанкційним олігархом Алішером Усмановим. Його підозрюють у порушенні санкцій.

Про це пише Spiegel.

Згідно із заявою прокуратури Мюнхена, два десятки об'єктів в Баварії, Баден-Вюртемберзі, Шлезвіг-Гольштейні і Гамбурзі обшукуються. Їх пов'язують з Усмановим. Задіяні сотні співробітників різних податкових та поліцейських управлінь.

Відео дня

Відзначається, що Усманова підозрюють у порушенні санкцій, тому що він платив співробітникам Служби безпеки для нагляду за розкішним комплексом в Баварії. Співробітники також знаходяться під слідством.

69-річному Усманову належить великий пакет акцій USM, російської інвестиційної групи, що володіє акціями Металоінвесту, одного з найбільших у світі виробників залізної руди, і телекомунікаційної компанії МегаФон. Його статки, за деякими даними, оцінюють в 17,8 мільярда доларів.

Як раніше повідомляв УНІАН, влада Німеччини конфіскувала суперяхту Усманова Dilbar після того, як встановили, що вона на законних підставах належить його сестрі Гульбахор Ісмаїловій, яка також перебуває під санкціями через війну в Україні. У квітні він оскаржив санкції Європейського Союзу в Генеральному Суді ЄС.

Вартість яхти Dilbar оцінюється в 600 мільйонів доларів. Усманов купив її в 2016 році у німецької суднобудівної компанії Lürssen, яка будувала яхту за індивідуальним замовленням протягом 52 місяців.

Це найбільша за водотоннажністю моторна яхта, її екіпаж складається з 96 осіб, а довжина судна становить 156 м. На борту розташований 25-метровий плавальний басейн, який є найбільшим басейном, з коли-небудь встановлених на яхті.

Ще одну сестру металургійного магната, Саодат Нарзієва виключили з санкційного списку після судового розгляду.

Вас також можуть зацікавити новини: