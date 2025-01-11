Формально вони не порушують жодних санкцій, однак моральний аспект - інша справа.

Низка великих американських компаній продовжують працювати в Росії, і лише за 2023 рік сплатили в бюджет країни-агресора 1,2 мільярда доларів податків. Про це повідомляє Newsweek із посиланням на підрахунки, отримані від агітаційної групи B4Ukraine та Київської школи економіки.

Видання зазначає, що багато західних компаній, чий бізнес не підпадав під санкційні обмеження, покинули Росію із суто моральних причин після російського нападу на Україну. Однак багато компаній залишилися.

За підрахунками Інституту лідерства керівників Єльської школи менеджменту (CELI), досі продовжують працювати в РФ 123 великі американські компанії. Київська школа економіки, яка також враховує середні та менші фірми, вважає, що в Росії залишилося близько 328 американських компаній.

Відео дня

Експерти також склали перелік із 10 американських компаній, які сплатили найбільше податків в бюджет РФ (дані за 2023 рік):

тютюнова компанія Philip Morris International ($220 млн),

виробник напоїв PepsiCo ($135 млн),

кондитерська компанія Mars ($99 млн),

виробник товарів для здоров'я та гігієни Procter & Gamble ($67 млн),

виробник снеків та кондитерських виробів Mondelez ($62 млн),

інвестиційний банк Citigroup ($53 млн),

сільськогосподарська компанія Cargill ($50 млн),

фармацевтична компанія Johnson & Johnson ($42 млн),

незалежний виробник безалкогольних напоїв Coca-Cola Hellenic ($34 млн),

нафтосервісна компанія Weatherford ($32 млн).

Деякі компанії пояснювали продовження роботи в РФ небажанням продавати бізнес в Росії на невигідних умовах, які виставив Кремль (Philip Morris International), інші прямо казали, що їх "не хвилює" моральний аспект роботи на російському ринку (Mondelez).

Доктор Майкл Макфол, науковець Стенфордського університету, колишній посол США в Російській Федерації, розкритикував цю ситуацію з американськими компаніями.

"Це абсолютно ганебно, що американські компанії вирішили залишитися в Росії та субсидувати варварську війну Путіна в Україні. Сподіваюся, акціонери цих компаній активніше переосмислять мудрість і моральність фінансування вбивства мирного населення України. Ще не пізно зробити правильні речі", — сказав він в коментарі Newsweek.

За підрахунками B4Ukraine, податкові внески цих компаній в бюджет РФ у багато разів перевищують їхні витрати на гуманітарну допомогу Україні.

Окрім компаній США, другим за величиною іноземним платником податків у бюджет РФ були компанії з Німеччини. Вони скинулися в бюджет агресора сукупно на 693 мільйони доларів. На третьому місці опинилися компанії з Австрії – 579 мільйонів доларів.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, напередодні США та Велика Британія запровадили новий великий пакет санкцій, спрямованих проти російського нафтового експорту. Зокрема під удар потрапили танкери так званого тіньового флоту та компанії, які надавали їм страховку. За словами представників ринку, ці санкції вдарять по поставках російської нафти до Китаю та Індії.

Також ми розповідали, що Європі мають погане передчуття, що Дональд Трамп після повернення у Білий Дім скасує якщо не всі, то значну частину американських санкцій проти Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: