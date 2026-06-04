ЄС готується ввести санкції проти китайських компаній, які допомагають Росії, – Politico

Це посилить напруженість між Брюсселем і Пекіном.

Євросоюз планує ввести санкції проти чотирьох китайських компаній, які підтримують війну Росії проти України, пише Politico.

Згідно із заявою чиновників, ці чотири фірми допомагають російському "тіньовому флоту", постачаючи хімікати для російської армії та компоненти, які Москва використовує для створення ударних безпілотників.

При цьому Politico попереджає, що цей крок посилить напруженість між Брюсселем і Пекіном. Минулого тижня Китай заявив, що вживатиме "рішучих контрзаходів та ефективних кроків для захисту своїх власних інтересів", якщо ЄС запровадить додаткові торговельні обмеження.

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Документ про санкції проти цих компаній увійде до складу "міні-пакета" санкцій, який, за словами двох представників ЄС, буде ухвалений на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі 15 червня. Цей пакет включатиме низку окремих пунктів, паралельно блок працює над 21-м пакетом санкцій, який матиме ширший, секторальний підхід і, як очікується, буде ухвалений пізніше влітку.

Окрім чотирьох китайських компаній, у документі пропонуються санкції проти п’яти компаній, розташованих в Об’єднаних Арабських Еміратах, трьох у Туреччині та однієї в Азербайджані, які, як стверджується, сприяють російським морським перевезенням та продажу енергоносіїв.

При цьому Politico відмовилося публікувати назви компаній, що потрапили під санкції.

Санкції проти Росії

Євросоюз має намір узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії до кінця наступного тижня. Новий санкційний пакет може бути спрямований проти нафтових доходів РФ, її банків і "тіньового флоту".

Крім того, очікується внесення до санкційного списку глави Російської православної церкви Патріарха Кирила, який є близьким союзником Володимира Путіна.

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