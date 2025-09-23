Рубіо розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російські нафту і газ.

Державний секретар США Марко Рубіо висловився, чому адміністрація американського президента Дональда Трампа ще не запровадила жорсткіші санкції проти Росії. В ефірі NBC News він заявив, що це завадило б ролі Вашингтона як посередника між Україною та РФ.

"Щойно ми почнемо застосовувати жорсткі санкції та інші заходи, наша здатність виступати як посередник для досягнення миру буде ослаблена", - сказав Рубіо.

Держсекретар США також не виключає, що Вашингтону все ж таки доведеться запровадити жорсткіші санкції проти Росії в майбутньому. Його заява прозвучала на тлі останніх російських провокацій у Європі.

Крім того, Рубіо розкритикував європейські країни за те, що вони продовжують купувати російські нафту і газ, назвавши це "абсурдним рішенням". Він закликав союзників докласти більше зусиль для чинення тиску на Росію.

"Деякі країни просять США ввести додаткові санкції, але є країни в Європі, які не роблять достатньо, тому я думаю, що їм потрібно робити більше", - підкреслив держсекретар США.

США і Європа не можуть дійти згоди щодо санкцій проти Росії

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на неназваних дипломатів писало, що країни Європи та США не можуть дійти згоди щодо запровадження більш жорстких санкцій проти Росії. Зокрема, європейські лідери відклали запропонований пакет санкцій проти Москви, щоб з'ясувати, як його посилити.

Адміністрація президента США Дональда Трампа продовжує закликати європейських союзників відмовитися від російських нафти і газу. Проте російські енергоресурси купують навіть великі країни Європейського Союзу, включаючи Францію, Німеччину та Італію.

