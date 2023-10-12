Постраждалих людей розміщують у коридорах лікарень.

У секторі Гази заявили, що в результаті ізраїльських ударів загинуло вже 1417 осіб. Дані станом на 14:00 опубліковані на сторінці Міністерства охорони здоров'я Гази в соціальній мережі Facebook.

Згідно з повідомленням, серед загиблих 722 чоловіки, 248 жінок і 447 дітей. Поранення отримали 6268 осіб, з яких: 3805 - чоловіки, 932 - жінки і 1531 дитина. У МОЗ також заявляють про 14 атак на медичні установи.

Професор Гассан Абу-Сітта, хірург головного травматологічного центру в Секторі Гази, в ефірі Sky News сказав, що через наплив поранених людей почали розміщувати в коридорах. За його словами, аналогічна ситуація і в інших лікарнях. "Зараз в системі лікарень, розрахованої на 2500 ліжок, більше 5000 поранених. Система починає розвалюватися", - сказав він журналістам.

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За його словами, лікарям не вдалося врятувати сьогодні вранці чотирирічну дитину, інша новонароджена дитина потрапила до них з травмою голови і потребувала інтубації. Також лікарі прийняли 11-річну дитину з опіками 30% тіла, в тому числі обличчя.

"На все життя залишиться в пам'яті те, що говорив дідусь, поки ми намагалися лікувати цих дітей. Він повторював: "Це не війна, це страта". І це схоже на страту", - згадує Абу-Сітта.

Відповідаючи на питання, чи впевнений він, що Ізраїль не буде бомбити лікарню "Аш-Шифа", професор сказав: "Зовсім ні. Сьогодні я вперше вийшов за межі лікарні. Ви могли бачити, що будівлі прямо через дорогу були атаковані вночі. Я думаю, що ізраїльтяни хочуть підкреслити саме це: червоних ліній не існує. До вибухів не можна звикнути, але ви робите це, тому що перед вами пацієнт, якого потрібно лікувати дуже швидко".

Гуманітарна ситуація в секторі Гази важка, запаси продовольства і води обмежені і швидко закінчуються, заявив заступник глави Всесвітньої продовольчої програми ООН з надзвичайних ситуацій Брайан Ландер.

"Агентство ООН знаходиться на місці подій і вживає заходів у відповідь, ми забезпечуємо продовольством тисячі людей, які знайшли притулок у школах та інших місцях по всій території. Але дуже скоро вони закінчаться", - цитує його CNN.

"Люди, які шукають притулку і намагаються вижити в цих умовах, з часом будуть опинятися в все більш гіршому становищі. І я думаю, що наша стурбованість полягає в тому, що якщо ми не зможемо отримати доступ до цих громад, до нужденних людей, до цивільного населення, то вони опиняться в екстремальній ситуації, як з точки зору наявності їжі для виживання, води для виживання, так і з точки зору інших послуг, навіть даху над головою", - додав він.

Він закликав сторони "дотримуватися міжнародного гуманітарного права і забезпечити доставку цих вантажів в нужденні громади".

Війна на Близькому Сході: жертви в Ізраїлі

Сьогодні ізраїльські ЗМІ повідомили, що з початку нападу ХАМАС кількість загиблих в країні перевищила 1 300 осіб. Ще понад 3 200 людей отримали поранення.

Відомо, що серед загиблих було сім громадян України і не менше 25 американців, а також інші іноземці.

9 жовтня в ХАМАС заявили, що утримують у заручниках близько 130 ізраїльтян, включаючи високопоставлених військових чиновників. Ізраїль ввів повну блокаду Гази, її обіцяють не знімати поки бойовики не відпустять всіх заручників.

Влада Ізраїлю заявляє про жорстокість, з якою бойовики вбивали ізраїльтян, а в мережі публікують фото і відео розстріляних людей. ЗМІ повідомляли, що в кібуці Кфар-Аза, в який увійшов ХАМАС, виявили тіла близько 40 дітей.

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