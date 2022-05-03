За його словами, Європа сприймала як даність, що кордони не будуть перекроюватися силою.

В даний час немає ніяких гарантій, що Росія не вторгнеться в іншу країну після нападу на Україну.

Таку заяву зробив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи разом зі своїми шведським і фінським колегами на прес-конференції, передає Reuters.

За словами Шольца, в останні десятиліття Європа приймала за даність, що кордони "більше не будуть переміщатися силою і що необхідно поважати суверенітет держав". Росія порушила цей статус-кво, і тому ніхто не може стверджувати, що російський президент Володимир Путін не зробить подібного ще раз, заявив німецький лідер.

"Ось чому ми одночасно вирішили, що будемо розширювати наші оборонні зусилля", - додав він, пославшись на збільшення фінансування Німеччиною своїх збройних сил і рішення виділити 2% свого ВВП на витрати на оборону. Він також заявив про підтримку Німеччиною прийняття Фінляндії та Швеції в НАТО.

"Для нас очевидно, що якщо ці дві країни вирішать, що хочуть бути частиною НАТО, вони можуть розраховувати на нашу підтримку", - зазначив він.

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