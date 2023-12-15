При цьому німецький канцлер зауважив, що таким ином вирішувати всі проблемні питання не варто.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів, як перед голосуванням за початок переговорів про вступ України в ЄС вивів угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана випити кави за межами зали, де проходило голосування.

На прес-конференції в Брюсселі Шольц підтвердив історію, яка до того потрапила ЗМІ, про те, за яких обставин Орбан вийшов із зали, де решта 26 лідерів країн-членів ЄС у той час схвалили початок переговорів із Україною.

За словами Шольца, він запропонував Орбану таймаут, щоб дати можливість країнам-членам ЄС досягти згоди щодо переговорів по Україною. Угорський прем'єр після коротких роздумів погодився, й "тоді ми ухвалили рішення 26-ма голосами".

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"Це (вето. – Ред.) не можна вирішувати кожного разу, виходячи за двері. Це для особливих моментів" – пояснив він.

Шольц підкреслив, що вихід Орбана – "не трюк", а пропозиція допомоги: "Це рішення, яке ми ухвалили за взаємною згодою відповідно до наших правил. (Але. – Ред.) це не те, що треба робити кожного разу".

Початок переговорів про вступ України в ЄС

14 грудня на саміті ЄС підтримали початок переговорів з Україною і Молдовою.

Рішення стосовно Києва тривалий час блокувала Угорщина, її вето вдалось подолати, вмовивши угорського прем'єра Віктора Орбана вийти з кімнати під час голосування й таким чином утриматись.

Потім Орбан заявив, що погодився відмовитися від права вето, тому що у нього буде ще багато можливостей заблокувати цей процес.

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