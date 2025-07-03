Нова допомога має посилити ЗСУ. Зокрема, збільшити українські можливості у стримуванні окупантів.

Уряд Швеції ухвалив рішення виділити новий пакет військової допомоги для України на суму 1.5 мільярда шведських крон (близько 130 мільйонів євро), повідомив міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Зокрема, до нового пакету військової допомоги увійшли:

понад десять нових стволів для самохідних артилерійських установок Archer

далекобійні й підводні засоби

логістична підтримка – вантажівки Volvo та Scania, нова контейнерна система для пришвидшеного розвантаження обладнання.

Як відзначив Умєров, артилерійські установки Archer вже довели свою ефективність на полі бою. "Додаткова допомога дозволить нам ще краще стримувати ворога та завдавати йому ударів там, де він цього не очікує", - відзначив міністр оборони.

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Умєров висловив вдячність міністру оборони Швеції Полу Йонсону, уряду та народу Швеції за рішучу підтримку, за довірута внесок в українську боротьбу за свободу.

Що ще відомо про допомогу Швеції

Як повідомляв УНІАН, у травні Швеція виділила близько 417 мільйонів євро для посилення обороноздатності України.

Ці кошти були розподілені для фінансування потреб України з розмінування, на закупівлю дронів, підготовку військових ВМС ЗСУ, закупівлю обладнання для української системи управління "Дельта", на "данську модель" із фінансування українського виробництва зброї та інші потреби.

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