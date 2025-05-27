Країна виділяє 1 мільярд крон на "данську модель" закупівлі озброєння.

Швеція оголосила про виділення 4,8 мільярда крон (близько 417 мільйонів євро) на посилення обороноздатності України

Як йдеться у заяві Міноборони країни, ці кошти є частиною 19-го пакету допомоги, який 29 квітня схвалив парламент Швеції. Міністр оборони Пол Йонсон зазначив, що виплати зроблять Збройні сили та оборонну промисловість України сильнішими у захисті від Росії. Пакет передбачає фінансові внески до наступних фондів та ініціатив:

100 мільйонів крон на коаліцію з розмінування. Країна допоможе профінансувати закупівлю датчиків мін, автівок та засобів індивідуального захисту. 300 мільйонів крон на коаліцію дронів. Гроші підуть на закупівлю різних типів безпілотних літальних апаратів. 50 мільйонів на коаліцію морських спроможностей. Йдеться про фінансування підготовки військовослужбовців Військово-морських сил України в рамках операції "Інтерчейндж". 30 мільйонів крон на IT-коаліцію. Гроші підуть на закупівлю обладнання для створення української системи управління "Дельта". 1 мільярд крон на "данську модель" закупівлі озброєння. 418 мільйонів крон на закупівлю обладнання для підтримки розбудови сухопутних сил України, зокрема, бронетехніки. 500 мільйонів крон на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. 546 мільйонів крон на аналогічну ініціативу від Естонії. Понад 1 мільярд крон на закупівлю систем протиповітряної оборони та безпілотників дальнього радіусу дії.

Допомога Україні від Швеції

Нагадаємо, у січні року уряд Швеції оголосив про надання Україні свого найбільшого на той момент пакета військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон.

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Він включав як передачу готового озброєння, так і інвестиції у виробництво нових систем, зокрема в Україні, за так званою данською моделлю.

У березні країна оголосила про ще більший пакет допомоги на суму майже 1,6 мільярда доларів. Цей пакет передбачав підтримку протиповітряної оборони України, артилерії, супутникового зв’язку та морського потенціалу.

Ці кроки відображають стратегічне переосмислення Швецією своєї ролі в європейській безпеці, особливо після її вступу до НАТО у 2023 році.

Уряд країни планує збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП до 2030 року, що стане найбільшим військовим нарощуванням з часів Холодної війни.

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