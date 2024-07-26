'Сильна історія жінки': Меланія Трамп випустить 'інтимні' мемуари

Офіс дружини Трампа анонсував вихід книги, яка з'явиться на світ у двох форматах.

Меланія Трамп написала "інтимні" мемуари. Книга побачить світ вже цієї осені. Представники дружини Трампа описують її як "інтимний портрет жінки, яка прожила надзвичайне життя".

Офіс дружини Трампа анонсував вихід мемуарів в четвер, пише Sky news. Книга матиме назву "Меланія". Вона буде містити особисті історії та сімейні фотографії, "якими вона ніколи раніше не ділилася з громадськістю".

Конкретну дату виходу не розголошують, як і те, чи написані мемуари у співавторстві з кимось. Офіс Меланії назвав мемуари "сильною та надихаючою історією жінки, яка проклала власний шлях, подолала труднощі та створила досконале особисте життя".

Відео дня

Мемуари будуть доступними у двох версіях: "колекційне видання" вартістю 150 доларів, що складається з 256 "повнокольорових сторінок, кожен примірник підписаний автором", і "видання мемуарів" із 304 сторінками, включаючи 48 сторінок фотографії, які ніколи раніше не бачили.

Книга коштуватиме 40 доларів, підписані видання - 75 доларів.

Що передувало

Меланія Трамп фігурувала в інших книгах, але ніколи раніше не розповідала свою історію. Вона намагалася зберігати конфіденційність, навіть коли була першою леді, зосереджуючись на вихованні їхнього сина Беррона та просуванні своєї ініціативи "Будь найкращою" для підтримки "соціального, емоційного та фізичного здоров’я дітей".

Хоча Меланія з’явилася на заході, присвяченому запуску кампанії свого чоловіка у 2024 році, і була на заключному вечорі національного з’їзду Республіканської партії, що відбувся минулого тижня, жінка залишилася осторонь передвиборної кампанії.

Її рішення не виступати з промовою на цьогорічному з’їзді означало відхід від традиції для дружин кандидатів.

Книгу видає видавництво Skyhorse, яке опублікувало роботи прихильників Дональда Трампа, зокрема колишнього мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані, адвоката Алана Дершовіца та колишнього адвоката Майкла Коена, який згодом став одним із його найсуворіших критиків.

Вас також можуть зацікавити новини: