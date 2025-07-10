У розвідці підкреслюють, що це спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України та МАГАТЕ.

Росія намагається звинуватити Україну в поширенні радіоактивних речовин у Сирії. Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України, спецслужби Росії вдалися до чергової спроби недолугої інформаційної атаки проти України.

"На території Cирії поширюється інформація про продаж нібито військового майна, "придбаного" у Міністерства оборони України. Вигадане росіянами "військове майно" - дешево зібраний контейнер, у якому містяться капсули з маркуванням PU.94244U (плутоній) та U.92 (уран). Вміст капсул - невідомий", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що контейнер та його вміст виготовлені, за класикою російської пропаганди, халтурно: використано нечитабельний кириличний текст, синю ізострічку для прикріплення логотипа Міноборони України, а також допущені грубі помилки у маркуванні.

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"Зокрема, одна з капсул промаркована як "PU 94244U" - це рідкісний ізотоп плутонію, вміст якого у всій земній корі - декілька грамів. Крім того, в контейнері з незрозумілих причин знаходиться наручний механічний годинник", - розповіли у розвідці.

В ГУР додали, що росіяни намагаються продати військовий прилад хімічної розвідки радянського зразка, буцімто "викуплений у представників Міністерства оборони України, які займалися на території Сирії радіаційним, хімічним та біологічним захистом".

"На відео міститься позначка актуальності "торгової пропозиції" - напис арабською мовою: "13.03.2025, четвер", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що це вже не перша спроба поширення подібної дезінформації: у 2023 році у приватному блозі користувача "smoug1985" було опублікувано допис про "перехоплений український контейнер із плутонієм". Тоді росіяни стверджували, що їм вдалося завадити спробі спецслужб Сполучених Штатів Америки звинуватити Росію у використанні хімічної зброї в Сирії.

У розвідці зауважили, що таким чином Москва "готувала підґрунтя для цієї інформаційної провокації ще з 2023 року, повторно використовуючи старий реквізит".

"Це - спроба Кремля завдати Україні репутаційного удару перед новою владою Сирійської Арабської Республіки, міжнародними партнерами України, а також МАГАТЕ. Держава-агресор продовжує маніпулювати темою глобальної ядерної безпеки, на що вільний світ повинен реагувати жорстко", - підкреслив представник ГУР МОУ Андрій Юсов.

Хімічна зброя і РФ - що відомо

Раніше міністр оборони та начальник військової розвідки Нідерландів заявив, що Росія масовано застосовує на фронті хімічну зброю проти України. Розвідка країни зібрала докази, серед яких скидання з дронів "задушливого агента", аби вигнати солдатів з окопів та вбити їх.

Україна також повідомляє про тисячі випадків застосування російськими окупантами хімічної зброї.

Зокрема у червні російські війська готувалися застосувати хімічну зброю на Донбасі, однак українські захисники завадили таким планам. Зазначається, що бійці ЗСУ завдали удару по російській реактивній системі залпового вогню БМ-21 "Град", яка готувалася використати хімічну зброю.

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