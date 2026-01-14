Ситуація у світі така, що час почати пити, - головний дипломат ЄС

Заява прозвучала після того, як євродепутати почали бажати один одного щасливого нового року.

Ситуація у світі сьогодні така, що це "гарний момент", щоб почати пити. Про це заявила верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Як пише Politico, таку думку політикиня висловила під час спілкування із лідерами політичних груп у Європейському парламенті. За словами двох людей, які були присутніх в залі, Каллас зізналася, що вона не дуже любить спиртне, але зараз, можливо, саме час почати пити, враховуючи події у світі.

"Вона виступала приблизно в той самий час, коли міністри закордонних справ Гренландії та Данії зустрічалися з віце-президентом США Дж. Д. Венсом та державним секретарем Марко Рубіо щодо погроз Дональда Трампа захопити арктичний острів", – наводять контекст автори публікації.

Зазначається, що коментарі Каллас прозвучали після того, як високопоставлені депутати Європарламенту почали бажати один одному щастя у новому році.

Як писав УНІАН, Данія направила військове підкріплення до Гренландії на тлі заяв про можливу анексію острова з боку США. До Нуука прибули передові підрозділи, які мають підготувати інфраструктуру та логістику для можливого розгортання більших сил Данії й союзників. Міністр оборони Троелс Лунд Поульсен оголосив про намір забезпечити більш постійну й масштабну військову присутність у Гренландії у 2026 році за участі інших країн НАТО, назвавши це відповіддю на зростаючі виклики в Арктиці.

Також ми розповідали, що на тлі публічних погроз Дональда Трампа щодо можливого удару по Ірану США почали виводити частину персоналу зі своїх військових баз на Близькому Сході як запобіжний захід через зростання напруженості. За словами неназваних європейських чиновників, американське військове втручання виглядає ймовірним і може розпочатися протягом найближчих 24 годин, а ізраїльські джерела припускають, що Трамп уже ухвалив принципове рішення про операцію.

