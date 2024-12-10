Деякі судна ще поверталися, але станом на зараз пришвартованих військових кораблів немає.

Російські військові кораблі зникли з її бази в Сирії через день після того, як сили повстанців скинули з країни багаторічного диктатора Башара Асада. Про це свідчать нові супутникові зображення, отримані Business Insider.

Зникнення суден з військово-морської бази в Тартусі може стати сигналом ослаблення російського впливу в регіоні. Цей об'єкт був єдиною військово-морською базою Москви за межами пострадянського простору. Вона забезпечує доступ до теплого порту на Середземному морі й служить ключовим пунктом для проєкції сили в регіоні. Разом із авіабазою в Хмеймімі ці об'єкти стали основою військової кампанії Москви у Сирії.

Під час громадянської війни Росія підтримувала Асада військовими операціями, а також допомогою Ірану та "Хезболлі". Проте після втечі Асада до Москви повстанці, очолювані "Хаят Тахрір аш-Шам", взяли під контроль Дамаск і сусідні території, залишивши Росію без її головного союзника в регіоні.

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Втеча військового флоту

Знімки від Planet Labs PBC та BlackSky демонструють, що російські кораблі, включно з фрегатами, підводним човном і нафтовиками, покинули порт Тартус незабаром після падіння режиму Асада. Хоча частина флоту поверталася на кілька днів, судна знову зникали з порту, що може свідчити про поступову евакуацію.

Українська військова розвідка повідомляє, що Росія також перекидає зброю з авіабази Хмеймім. Це підтверджує припущення, що Кремль прагне убезпечити свої стратегічні активи на тлі невизначеності щодо нової сирійської влади.

Відхід російських сил може бути обумовлений кількома факторами:

1. Ослаблення російської армії. Війна в Україні виснажила ресурси Москви, ускладнивши підтримку її зовнішніх авантюр.

2. Втрата союзників. Падіння Асада, а також ослаблення Ірану та "Хезболли" через їхні конфлікти проти Ізраїлю, позбавили Росію опори в регіоні.

3. Підготовка до нових загроз. Повстанці можуть становити загрозу для російських баз, особливо якщо новий сирійський уряд займе анти-російську позицію.

Видання зазначає, що втрата баз у Тартусі та Хмеймімі завдасть серйозного удару по здатності Росії діяти на Близькому Сході та в Середземномор’ї. Це також може підірвати її глобальний вплив і позбавити важливого символу геополітичної ваги.

Ситуація навколо російських баз залишається невизначеною. Якщо новий сирійський уряд вирішить скоротити військову присутність Кремля, це може закрити для Росії важливий доступ до регіону. Водночас для західних союзників це відкриває можливості посилити свій вплив на Близькому Сході, зокрема через нові альянси з повстанцями.

Росія виводить сили із Сирії

Як повідомляв УНІАН, очільник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко вважає, що ситуація в Сирії змусила Росію екстрено виводити військовий континтент з баз на території країни. Ці сили можуть опинитися на фронті в Україні, але значно не вплинуть на загальну ситуацію.

Російські загарбники перекинуть літаки і вертольоти з Сирії на війну проти України. Таку думку висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

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