'Це буде тривала криза': у ЄС готуються до найгірших сценаріїв

За словами єврокомісара Дана Йоргенсена, ціни на енергоносії залишатимуться високими ще дуже довго.

Європейський союз готується до найгірших сценаріїв енергетичної кризи через війну на Близькому Сході та розглядає заходи з нормуванням авіаційного палива та дизеля. Про це в інтерв’ю Financinal Times заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен

Він пояснив, що наразі немає необхідності у нормуванні керосину чи дизелю, але "краще бути готовим, ніж потім шкодувати". Єврокомісар прогнозує, що ціни на нафту та газ будуть високими тривалий час.

"Це буде тривала криза… Ціни на енергоносії залишатимуться високими ще дуже довго. І країни мають бути впевнені, що в них є усе необхідне", – заявив Йоргенсен.

Чиновник також не виключає додаткового вивільнення запасів нафти зі стратегічних резервів, якщо ситуація стане ще більш критичною. Минулого місяця країни ЄС взяли участь у найбільшому в історії вивільненні нафти зі стратегічних нафтових резервів, намагаючись стримати стрімке зростання цін.

Блокування Ормузької протоки та дефіцит пального

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки. І хоча влада країни заявляє, що протока відкрита для країн, що не беруть участь у бойових діях проти Тегерана, трафік через цю артерію суттєво скоротився.

2 квітня стало відомо, що Велика Британія ініціювала масштабні міжнародні переговори щодо розблокування Ормузької протоки. Участь у віртуальній зустрічі, за даними ЗМІ, мали намір взяти 30 країн. Однак судноплавство протокою залишається обмеженим.

Єврокомісар Дан Йоргенсен попередив, що через наслідки війни в Ірані уряди країн ЄС повинні підготуватися до тривалих перебоїв з постачанням енергоносіїв, а деякі експерти не виключають локального дефіциту керосину у Євросоюзі.

Вас також можуть зацікавити новини: