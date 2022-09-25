Москва ізольована на генеральній асамблеї Організації Об’єднаних Націй, жодна велика країна не підтримала її.

Китай та Індія закликали припинити війну в Україні шляхом переговорів, не надавши потужної підтримки традиційному союзнику Росії.

Як пише The Guardian, голова МЗС Росії Сергій Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН, заявив, що країни Заходу розгорнули "гротескну" кампанію проти росіян.

Утім жодна велика держава не підтримала Росію, включно з Китаєм. Міністр закордонних справ Китаю Ван І закликав Росію та Україну "не допустити розповсюдження кризи" та не вплинути на країни, що розвиваються.

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"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення української кризи. Нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам. Фундаментальним рішенням є вирішення законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки", — сказав Ван І.

Американські офіційні особи були підбадьорені тим, що на їхню думку Китай не надає конкретної підтримки війни, і заявили, що Пекін відхилив запити надіслати військову техніку, що змусило Росію покладатися на Північну Корею та Іран, оскільки її власні запаси скорочуються.

Індія, на відміну від Китаю, має теплі стосунки зі Сполученими Штатами, але також вона має історичні зв’язки з Росією, її традиційним постачальником оборонної продукції.

"Оскільки конфлікт в Україні продовжує вирувати, нас часто запитують, на чиєму ми боці. Наша відповідь кожного разу пряма і чесна – Індія на боці миру і твердо там залишатиметься. Ми на тому боці, який закликає до діалогу та дипломатії як до єдиного виходу", — сказав міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Натомість голова МЗС Росії Сергій Лавров на прес-конференції відмовився відповідати, чи був який небудь тиск на Москву з боку Китаю. А в своїй промові з трибуни Генасамблеї він намагався перекласти провину безпосередньо на країни Заходу.

"Офіційна русофобія на заході безпрецедентна. Тепер розмах гротескний. Вони не соромляться заявляти про намір завдати не тільки військової поразки нашій країні, але й знищити і роздробити Росію", – сказав Лавров.

Він також назвав Європейський Союз "авторитарним, жорстким, диктаторським утворенням" і сказав, що керівництво блоку нібито змусило лідера однієї з держав-членів – президента Кіпру Нікоса Анастасіадеса – скасувати заплановану з ним зустріч.

Лавров розкритикував Захід за те, що він не співпрацює з Росією.

З усім, ледь не єдиним голосом підтримки Росії на генеральній асамблеї стала заява тимчасового прем’єр-міністра Малі Абдулая Майга, призначеного лідерами перевороту, котрий привітав "зразкову та плідну співпрацю" з Москвою.

Генасамлея ООН 2022

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня у Нью-Йорка розпочала роботу 77-а сесія Генасамблеї ООН. 20 вересня розпочався традиційний тиждень високого рівня - в роботі братимуть участь лідери держав.

18 серпня стало відомо, що Росія вимагає від США видати візи російської делегації на чолі з Міністром закордонних справ Сергієм Лавровим для їх участі в Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

На початку вересня стало відомо, що Росія запросила у США 56 віз для того, щоб делегація з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим вирушила в американський Нью-Йорк на щорічну сесію Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, але на той момент ще не отримала жодну з них. Зрештою, Лавров все ж дістався до Нью-Йорка.

Відносини Росії і Китаю

4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Водночас інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган також намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Раніше китайський депутат приїхав до РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.

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