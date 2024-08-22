Найдорожча картина у світі, автором якої є Леонардо да Вінчі, вже кілька років зберігається на митному складі у Швейцарії.
Як зазначає Bild, про долю "Спасителя світу", проданого аукціонним домом Christie's у 2017 році за рекордні $450 млн, нічого не було відомо кілька років.
Говорили, що купив цю картину наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман, але офіційно він ніколи цього не підтверджував.
Американський професор і експерт із Близького Сходу Бернард Хейкель дізнався від міністра культури Саудівської Аравії, що картина зберігається на женевському митному складі. А саудівський кронпринц хоче побудувати для неї музей в Ер-Ріяді. Але поки що митниця, а точніше, контрольовані нею приватні склади - найкраще для полотна місце, оскільки там підтримують ідеальні температуру і вологість, а самі будівлі надійно охороняють.
Загалом на митному складі в Женеві зберігається понад мільйон творів мистецтва.
Картина "Спаситель світу"
У 2005 році цей витвір мистецтва було продано всього за $1175. Після масштабних реставраційних робіт її подали як твір Леонардо да Вінчі. Хоча серед мистецтвознавців існує сумнів щодо авторства, її ціна до 2017 року різко зросла. Торги на аукціоні Christie's починалися з оцінки $100 млн. Організатори торгів сказали, що покупцем нібито став департамент культури і туризму Абу-Дабі. А раніше полотно належало якомусь російському колекціонеру.