Слідство хоче знати, хто приймав рішення про застосування зенітно-ракетного комплексу "Бук" для збиття літака.

Слідство у справі катастрофи літака авіакомпанії Malaysia Airlines просить військових Російської Федерації і жителів Курська поділитися інформацією про людей, які збили літак у небі над Донецькою областю.

Про це йдеться в заяві Спільної слідчої групи, яка веде розслідування збиття літака рейсу MH17.

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Зокрема, Спільна слідча група (JIT), яка веде розслідування у справі про катастрофу малайзійського Боїнга рейсу MH17 в небі над Східною Україною, заново звертається до російських військових з проханням про отримання інформації.

Дане прохання звернене до жителів російського міста Курська, з якого був відправлений зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким, як вважає Спільна слідча група, був збитий цей літак рейсу MH17.

"Ми хочемо знати, хто входив до складу розрахунку, яке у них було завдання, і від кого воно було отримано. Ми також хочемо знати, хто приймав рішення про застосування цієї зброї в Україні. Особливо нам хочеться дізнатися, чому був збитий пасажирський лайнер. Як могли збити літак, на борту якого перебувало 298 мирних громадян? Розповісти про це з повною впевненістю ми зможемо лише тоді, коли особи, безпосередньо причетні до цієї трагедії, дадуть відповідь на ці питання", - заявив начальник відділу Національної поліції Нідерландів Енді Крааг.

У зв'язку з цим сказано, що якщо у жителів Курська є яка-небудь інформація (наприклад, фотографії, відеоматеріали, релевантні електронні повідомлення або військові накази, що мають відношення до катастрофи з Боїнгом MH17), то їх просять зв'язатися зі Спільною слідчою групою JIT.

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Збиття Росією літака MH17 над Донбасом: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубінський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

7 червня 2021 року суд розпочав розгляд по суті справи стосовно чотирьох підозрюваних у збитті малайзійського "Боїнга". Наразі суд зосереджує свою увагу на трьох ключових питаннях: чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою із зенітно-ракетного комплексу "Бук", чи була ракета запущена з ЗРК "Бук" з агропромислового поля неподалік Первомайського, чи відігравали підозрювані роль у запуску ракети.

Автор: Віталій Саєнко