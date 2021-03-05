Експерти в Братиславі й українці, які живуть в сусідній країні, розкритикували словацького прем'єра за слова, що він нібито пообіцяв Росії українське Закарпаття.

Такого ще не було. Прем'єр-міністр Ігор Матович окрім спалаху кризи в уряді Словаччини, змушений розбиратися й з іншими проблемами. Зокрема, він дуже невдало пожартвував про східного сусіда своєї країни - Україну.

Під час інтерв'ю Матович сказав, що за вакцину Sputnik V пообіцяв Росії українське Закарпаття. І це спричинило дипломатичний скандал, - пише словацьке видання Nový Čas. Слова Матовича жорстко розкритикував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але й в Словиччині невдалий жарт Матовича викликав осуд.

"Українці вважають Ігора Матовича головою словацької влади. І коли прем'єр, хоч і жартома, говорить таке неподобство, що поміняв Закарпатську Україну на Sputnik V, то таке неможливо зрозуміти", - сказав словацький есперт з питань України Александр Дулеба.

Читайте такожСловаччина зіткнулась з політичною кризою через купівлю російської вакцини – ЗМІВін додав, що поведінка Матовича в закордонній політиці говорить, що він "не доріс до своєї посади".

Голова Українсько-словацької ініціативи Людмила Вербицька теж розкритикувала словацького прем'єра.

"Жарт прем'єра звучить образливо для українців, які страждають від агресії Росії під окупацією в Криму, а також на частині українського Донбасу. Також це доказ того, як прем'єр "успішно" веде закордонну політику", - сказала вона.

В іншому матеріалі Nový Čas пише, що депутати словацької Національної Ради від політичних сил "Свобода і Солідарність" і "Громадянська консервативна партія" закликали прем'єра вибачитись перед Україною. На їхню думку, невдалий жарт Матовича ганьбить ім'я Словаччини за кордоном і шкодить хорошим словацько-українським відносинам.

Читайте такожУ МЗС вимагають вибачень від прем'єра Словаччини за "жарт" про Закарпаття і Росію"Україна - наш сусід і добре перевірений партнер, який страждає від агресії з боку путінської Росії. Частина української території окупована Росією, на іншій частині української території триває російська військова операція. Підтримка суверенітету й територіальної цілісності України повинна бути серед важливих стовпів зовнішньої політики Словацької Республіки. А політики, які виконують конституційні функції повинні уникати будь-яких проявів, які б ставили під сумнів цю підтримку", - йдеться в заяві словацьких депутатів.

Зрештою, прем'єр-міністр Словаччини вибачився за свій невдалий жарт. Про це він написав на офіційній сторінці в Twitter, додавши українською мовою: "Словаччина - твій друг!".

Словацький скандал: що відбулося?

Словацький прем’єр в ефірі радіостанції Radio Express заявив, що в обмін на вакцину Sputnik V пообіцяв Росії «Закарпатську Україну», але потім дав знати, що пожартував.

У МЗС України негайно відреагували на слова очільника словацького уряду і закликали країну вибачитися. Такі заяви, наголосили в міністерстві, негативно впливають на добросусідські українсько-словацькі відносини.

Вже наступного дня голова МЗС Словаччини у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою вибачився за «жарт» політика.

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Переклад: Лесь Димань