Відомо, що між Південною Кореєю та КНДР наразі напружені відносини.

США разом з партнерами, серед яких Південна Корея та Японія, представили новий план контролю за дотриманням санкцій проти КНДР. Це сталося після того, як на початку 2024 року Росія наклала вето, що призвело до зупинки нагляду, який здійснювала група ООН, пише Bloomberg.

Країни-учасниці Багатосторонньої групи з моніторингу санкцій представили заяву, в якій йдеться про те, що вони будуть намагатися протистояти загрозам, які пов'язані з програмою балістичних ракет та зброєю масового знищення Північної Кореї.

"Метою нового механізму є сприяння повній імплементації санкцій ООН щодо КНДР шляхом публікації інформації, заснованої на ретельному розслідуванні порушень санкцій і спроб ухилення від них", - зазначили у заяві щодо КНДР.

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У Bloomberg підкреслили, що ця заява була зроблена після того, як Північна Корея підірвала ділянки доріг на своїй території, які з'єднують її з Півднем. Таким чином країна показала ескалацію напруженості на розділеному півострові. Водночас лідер КНДР Кім Чен Ин збільшує рівень погроз на адресу Південної Кореї. Зокрема він заявив, що має право "знищити" свого південного сусіда.

У виданні зазначили, що до цієї групи входять 11 країн, а саме Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Велика Британія та Франція, а також США, Південна Корея та Японія.

"Ми хотіли б продовжити попередній режим, який був запроваджений Радою Безпеки. Цьому завадила непоступливість Росії. Я вважаю, що ця група країн, натхненних спільною метою, має потенціал для того, щоб насправді перевершити деякі результати роботи, яка була зроблена раніше", - наголосив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл на пресконференції в Сеулі.

Журналісти Bloomberg нагадали, що у березні РФ наклала вето на резолюцію Ради Безпеки ООН щодо продовження терміну роботи групи експертів, яка впродовж 15 років звітувала про ядерний арсенал Північної Кореї. Таким чином у Росії показали тісні зв'язки Пхеньяна з Москвою.

КНДР і Росія - останні новини

Раніше стало відомо, що США стурбовані інформацією про північнокорейських військових, які воюють за Росію в Україні. Там зазначили, що якщо це правда, то це означатиме значне посилення оборонних відносин між Північною Кореєю і Росією.

Водночас військовий аналітик Сергій Кузан відповів, чи допоможе Росії підсилення солдатів з КНДР прорвати фронт. За його словами, навряд чи це Росії вдасться, проте воювати стане важче.

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