Російський автократ зовсім не важливий, але він продовжує нав'язливо переслідувати Вашингтон.

Нещодавно викрита масивна і надзвичайно просунута хакерська атака проти ключових технологічних компаній й урядових структур США майже напевне була організована Росією. І це поставило адміністрацію Джо Байдена в незручне становище. Як, коли і чи взагалі варто відповісти російському президенту на ці атаки?

Незручність ситуації можна зрозуміти. Тому що Володимир Путін став "екс-бойфрендом з пекла" для Америки, - пише New York Times. Були часи, коли Росія - ядро Радянського Союзу - була дуже важливою для Вашингтона. Адже вона погрожувала завоювати всю Європу й поширити комунізм по всьому світі. Ті часи називалися Холодною війною. І вони вже давно минули. Найважливіший суперник США сьогодні - це Китай.

Читайте такожPolitico: Настав час Байдену об'єднати Європу проти ПутінаПутін взагалі не важливий для Америки. Він - дон московської мафії, який відправив своїх агентів вбити антикорупційного активіста Олексія Навального радянською хімічною зброєю під назвою "новачок". І цю отруту критику Кремля налили в труси.

"Це не вигадка! Росія колись дала світу Толстого, Чайковського, Рахманінова, Достоєвського, Сахарова і Солженіцина. А путінська Росія запам'ятається тим, що дала світу отруєні труси", - йдеться в статті.

Але щоб відволікти свій народ власної корупції й зберегти владу, Путін виставляє себе великим захисником вітчизни й її православної культури від безбожного і гомосексуального Заходу. І щоб підвищити свою важливість у власних очах і очах росіян, він продовжує переслідувати США. Він втручається в американські вибори, влаштовує кібератаки проти американських компаній, а ще усміхаючись і з насолодою заперечує, твердження, що нібито він зробив Дональда Трампа президентом Америки.

Це новий тип стратегічних проблем для планувальників у США. Що робити з геополітичними сталкерами? Як вчинити з російським лідером, який не керує супердержавою, але став "супертролем"? Він просто не може змиритися з відмовою в дусі: "Володя, ти нас більше не цікавиш. Ми тепер зустрічаємося з іншими, наприклад, з Китаєм".

Заради справедливості, варто зауважити, що Путін все ще контролює небезпечні ядерні ракети. І дуже добре, що президент Джо Байден домовився з ним про продовження дії Договору про скорочення й обмеження наступальних стратегічних озброєнь (New START). І, як довели масштабні хакерські атаки проти американських компаній й урядових структур, Росія має значні кіберможливості.

Читайте такожNew York Times: Путін вперше за багато років не контролює все в РосіїАле за всім цим ховається країна, яка насправді не дуже жвава. В реальному світі, де країни процвітають, виробляючи речі, які інші хотіли б купити, головний експорт Путіна - це нафта і газ (52% від усього експорту), залізо, коштовні метали, машини (2,1%), дерево, мінеральні добрива і зерно.

"Для країни з такою великою кількістю талантів, це жалюгідно. Росія сьогодні - це царистська економіка з космічною станцією, доктор Живаго з ядерними ракетами й хакерами. А тим часом вчені, які втекли з Росії, зробили Ізраїль й Кремнієву долину технічними суперсилами", - пише видання.

Коли хтось купував комп'ютер, смартфон чи додаток від російської компанії? Російський автомобіль? Російський годинник? Пасажирський літак російського виробництва? Єдиний російський експорт, який цікавить людей на Заході - це ікра, горілка і матрьошки. І всього цього вже вдосталь.

Чому так сталося? Тому що Путін покладається на речі, які походять з-під землі, а не з голови його людей. Тож він збудував нафто-автократію, яка тримається на природних ресурсах, а не на людському потенціалі. Путін використовує гроші, щоб змастити двигун корупції, яка тримає його і друзів при владі. При цьому, молодь позбавлена інструментів і свобод, щоб по-справжньому реалізувати свій потенціал.

Так, російські хакери зламали системи американських компаній. І що далі? Росія не збирається вторгнутися в США. Російська система клептократична управління огидна для самих росіян, не кажучи вже про іноземців. І Захід теж не зацікавлений у вторгненні в Росію. Що Кремль зробить з усіма викраденими номерами кредитних карток? Зробить масове замовлення на Amazon?

Читайте такожУ Навального закликали Байдена ввести нові санкції проти "друзів Путіна"Правда в тому, що все, що справді варто було б "вкрасти" в США, лежить на поверхні. Це американська конституція, декларація про незалежність, Білль про права, вільні й чесні вибори, незалежність судів і незалежне ФБР. Але Путіна нічого з цього не цікавить.

Тож як Байдену варто відповісти геополітичному сталкеру? Відповідь: за допомогою дешевого військового стримування, а також потужної дипломатії, яка демонструвала солідарність з антикорупційним рухом Навального. Послання Путіну просте: "Наш попередній президент був з тобою. Але ми тепер з твоїм народом. Гарного дня!".

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Переклад: Лесь Димань