Росія нещадно вгатила по Україні: жителі Києва та 11 областей залишилися без світла

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх споживачів.

Росія протягом доби здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. Внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Києві, а також Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишаються без світла, повідомляє Міністерство енергетики.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", - запевняють в енергетичному відомстві.

Крім того, через негоду без світла залишаються понад 50 населених пунктів в Дніпропетровській та Полтавській областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням електропостачання.

Відео дня

При цьому у Міненерго зауважили, що відключення світла за графіком для населення чи застосування графіків обмеження потужності для бізнесу сьогодні не плануються.

Енергетики також закликали українців з 18:00 до 22:00 ощадливо використовувати електроенергію.

Масована атака Росії 13-14 травня - головні новини

13 травня Росія розпочала масовану атаку України. У середу головною ціллю ворожих безпілотників стали Західні області. Під атакою ворожих БПЛА, зокрема перебували Закарпатська, Чернівецька, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області. За даними очевидців, безпілотник дістався навіть курортного Буковеля. У Луцьку безпілотники влучили в декілька нежитлових приміщень, а у Ковелі на Волині через влучання біля обʼєкта критичної інфраструктури пошкоджені автотранспорт та житловий будинок, розташовані поруч.

За словами президента України Володимира Зеленського, з 13 по 14 травня Росія запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет. Він додав, що лише в ніч на 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. Зеленський додав, що основною ціллю нічного удару ворога був Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: