Зустріч Трампа і Сі в Пекіні: лідери зробили перші заяви

Промови президентів розпочалися з обміну доброзичливими месседжами, але Сі відразу окреслив, з якого питання чекає від Трампа відповіді.

У Пекіні відбулася зустріч президента США Дональда Трампаз китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вже з'явилися перші заяви президентів.

За даними ЗСІ, у своїй промові Сі Цзіньпін сказав, що його країна і США мають бути партнерами, а не суперниками.

"Китай і США можуть лише виграти від співпраці і лише програти від протистояння. Ми маємо бути партнерами, а не суперниками", - заявив він.

Відео дня

Також Сі Цзіньпін поділився, що завжди вірив, що у його країни з США є багато спільних інтересів. "Я завжди вірив, що наші дві країни мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх однієї - це можливість для іншої", - сказав він.

Окремо Сі порушив тему Тайваню, назвавши її "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах":

"Якщо його не врегулювати належним чином, дві країни можуть зіткнутися чи навіть вступити в конфлікт".

Загалом китайський лідер навіть назвав зустріч з очільником Білого дому знаковою і такою, за якою спостерігає увесь світ.

У свою чергу Трамп вихваляв велич китайського лідера:

"Ви Сі Цзіньпін - великий лідер. Я кажу це всім: ви - великий лідер. Людям не подобається, що я так кажу, але я все одно це говорю, тому що це правда. Я кажу лише правду".

Додатково держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп під час візиту добиватиметься допомоги Китаю у вирішенні війни з Іраном. А Пекін розраховує використовувати зустріч для стабілізації торговельних відносин зі США.

Візит Трампа у Китай

11 травня стали відомі дати візиту Дональда Трампа до Китаю. Міністерство закордонних справ опублікувало офіційне підтвердження, зазначивши, що на запрошення Сі Цзіньпіна президент США відвідає Пекін з триденним візитом.

Раніше цей візит було відкладено через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Вас також можуть зацікавити новини: