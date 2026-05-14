Зустріч Трампа і Сі в Пекіні: лідери зробили перші заяви

У Пекіні відбулася зустріч президента США Дональда Трампаз китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вже з'явилися перші заяви президентів.
За даними ЗСІ, у своїй промові Сі Цзіньпін сказав, що його країна і США мають бути партнерами, а не суперниками.
"Китай і США можуть лише виграти від співпраці і лише програти від протистояння. Ми маємо бути партнерами, а не суперниками", - заявив він.
Також Сі Цзіньпін поділився, що завжди вірив, що у його країни з США є багато спільних інтересів. "Я завжди вірив, що наші дві країни мають більше спільних інтересів, ніж розбіжностей. Успіх однієї - це можливість для іншої", - сказав він.
Окремо Сі порушив тему Тайваню, назвавши її "найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах":
"Якщо його не врегулювати належним чином, дві країни можуть зіткнутися чи навіть вступити в конфлікт".
Загалом китайський лідер навіть назвав зустріч з очільником Білого дому знаковою і такою, за якою спостерігає увесь світ.
У свою чергу Трамп вихваляв велич китайського лідера:
"Ви Сі Цзіньпін - великий лідер. Я кажу це всім: ви - великий лідер. Людям не подобається, що я так кажу, але я все одно це говорю, тому що це правда. Я кажу лише правду".
Додатково держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Трамп під час візиту добиватиметься допомоги Китаю у вирішенні війни з Іраном. А Пекін розраховує використовувати зустріч для стабілізації торговельних відносин зі США.
Візит Трампа у Китай
11 травня стали відомі дати візиту Дональда Трампа до Китаю. Міністерство закордонних справ опублікувало офіційне підтвердження, зазначивши, що на запрошення Сі Цзіньпіна президент США відвідає Пекін з триденним візитом.
Раніше цей візит було відкладено через початок війни США та Ізраїлю проти Ірану.