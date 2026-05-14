Російський літак скинув авіабомбу на залізницю під Бєлгородом

Внаслідок інциденту бомба не здетонувала, але значно пошкодила залізничне полотно.

У Бєлгородській області РФ російський літак випадково скинув авіабомбу на залізничну колію, через що пасажирський потяг зійшов із рейок. Унаслідок інциденту постраждала літня жінка. Про це повідомило російське видання ASTRA.

Інцидент стався у Яковлевському районі Бєлгородської області. За даними журналістів, авіабомба впала безпосередньо на залізничне полотно та пошкодила близько 25 метрів колії. Боєприпас не вибухнув.

Машиніст потяга сполученням "Разумне – Томаровка", у якому перебували 15 пасажирів, помітив пошкодження та застосував екстрене гальмування. Однак уникнути аварії не вдалося – потяг усе ж зійшов із рейок.

Унаслідок події постраждала 75-річна жінка. На місце прибули сапери, які вилучили авіабомбу ФАБ-500.

Спочатку губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що причиною сходження потяга міг бути підрив. Пізніше він відредагував повідомлення та прибрав згадку про цю версію.

За інформацією журналістів, від початку 2026 року російська авіація щонайменше 24 рази випадково або через технічні несправності скидала авіабомби на територію РФ та тимчасово окуповані території.

Як повідомляв УНІАН, з початку вчорашньої доби Росія запустила по Україні більш ніж 1560 дронів і 56 ракет.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, в ніч на 14 травня росіяни випустили по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет. "Це точно не дії тих, хто вважає, що війна йде до завершення", - наголосив Зеленський.

