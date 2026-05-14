Наслідки атаки на Київ: на лівому березі почалися перебої з водопостачанням

Через російську комбіновану атаку на Київ, на лівому березі столиці почалися перебої з водопостачанням.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. "На лівому березі столиці внаслідок атаки ворога перебої з водопостачанням", - написав він у Телеграм-каналі.

"У стаціонарах лікарень перебувають 14 постраждалих, в тому числі - дитина", - деталізував мер.

Також він розповів, що відбувається у Дарницькому районі пасля ворожого прильоту. Так, за даними Кличка, у панельному 9-поверховому будинку, куди сталося влучання, зруйновані 18 квартир.

Крім цього, за оновленими даними МВС, на даний час відомо про 31 постраждалого, серед них – дитина. Також там нагадали, що одна особа загинула.

Там додали, що у Дарницькому районі рятувальники врятували 27 осіб.

"Тривають пошуково-рятувальні роботи під завалами багатоповерхівки та гасіння пожеж", - йдеться у повідомленні.

Також наслідки обстрілу ліквідовують у Дарницькому, Оболонському та Голосіївському районах.

Удар по Києву

Після 3-ї ночі росіяни почали завдавати ударів по Києву. В хід пішли і "Шахеди" і ракети.

Наслідки ударів зафіксовані в кількох столичних районах. А на Дарниці внаслідок влучання частково зруйнована житлова 9-поверхівка. Кількість поранених у столиці зростає.

