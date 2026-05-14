Курс валют в Україні сьогодні: скільки коштує долар 14 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,70 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 14 травня, зріс на 1 копійку і складає 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,28 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках на сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,90 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,82 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,76 грн/євро, а курс продажу - 51,59 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 14 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні.

Щодо євро гривня посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин не очікує різкого падіння гривні цього року. За його словами, наразі українська валюта має два ключові "стовпи" підтримки – міжнародну фінансову допомогу та валютні обмеження. Він прогнозує, що до кінця року курс долара перебуватиме у межах 45-46 гривень.

