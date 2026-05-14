Ціни на полуницю з понеділка впали вдвічі: ягоду з Закарпаття віддають за безцінь

Солодка ягода активно дешевшає на ринку весь тиждень.

Ціни на полуницю з Закарпаття на "Столичному ринку" цього тижня обвалился практично в два рази. Ще в понеділок, 11 травня, ягоду відпускали по 255 грн/кг, тоді як в четвер, 14 травня, її вартість становить 140 грн/кг, вказано на сайті ринку.

Полуниця з Закарпаття дешевшає шаленими темпами: 12 травня середня ціна кілограма втратила 55 гривень, а на сьогодні – зменшилася ще на 60 гривень. Ягоду з Закарпаття продають в діапазоні 130-170 грн/кг.

Вітчизняна полуниця загалом дешевшає, проте не так відчутно. З 260 грн/кг 11 травня її ціна опустилася до 170 грн/кг сьогодні. При цьому деякі продавці продовжують тримати ціну і в 290 грн/кг на певні сорти ягоди, розраховуючи на заможних клієнтів.

Імпортна полуниця не встигає за темпами української ягоди і дешевшає неохоче. 11 травня її середня ціна становила 280 грн/кг, так само і 12 травня. Лише до 13 травня вона здешевшала до 200 грн/кг і наразі тримається на цій позначці.

Найдорожча на ринку зараз полуниця з Одеси. 12 травня її пропонували до продажу значно дорожче, ніж ягоди іншого походження – по 330 грн/кг. Після цього два дні вона дешевшала, але неспівставно з конкурентами – станом на сьогодні середня ціна складає 285 грн/кг, причому з вузьким коридором 280-290 грн/кг.

Ціни на полуницю в Україні – останні новини

Полуницю на ринку продають залежно від розміру – чим вона крупніша, тим вища ціна. Водночас українці не дуже жваво купують дорожчу ягоду по 270 грн/кг, а от невеличку і дешевшу - по 180 грн/кг, – розмітають одразу. Вже до вівторка продавці знизили ціни на полуницю в середньому на 50 гривень за кілограм.

На початку сезону полуниці в Україні на ринку ягоди не було ані дефіциту, ані надмірного ажіотажу, тому аналітики прогнозують в цьому році сезон дешевої полуниці.

