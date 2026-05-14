У 'ПриватБанку' подешевшав євро: свіжий курс валют на четвер

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 44,25 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у четвер, 14 травня, залишився на попередньому рівні і становить 44,20 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні подешевшав на 10 копійок і складає 51,85 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,60 гривні, а євро - за курсом 50,85 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у четвер не змінився і складає 44,25 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні знизився на 27 копійок – до 51,81 гривні.

НБУ встановив на 14 травня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,97 гривні за долар, таким чином українська валюта залишилася на попередньому рівні.

Щодо євро гривня посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,50 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зросла на 14 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні зріс на 1 копійку і складає 44,20 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,70 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і становить 51,95 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,28 гривні за євро.

