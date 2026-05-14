У США виник несподіваний дефіцит культової гвинтівки АК-47: що сталося

Закордонні виробники кажуть, що тепер більше зосереджені на озброєнні Європи через можливу агресію збоку Москви.

Сімейство гвинтівок типу АК-47, яке десятиліттями вважалося найбільш впізнаваною зброєю у світі, раптово почало зникати з полиць магазинів у США, пише The New York Times.

"Раптом нічого не залишилося", – заявив зброяр Джим Фуллер, якого вважають одним із "хрещених батьків" ринку АК у Штатах.

Як повідомляється, причиною такого дефіциту став цілий комплекс геополітичних чинників. Від жорстких санкцій та тарифів до наслідків російського вторгнення в Україну.

За наявними даними, ціна на автомат, який у 80-х роках коштував копійки, тепер зросла у п'ять разів, перетворивши його на дорогий "бутик-товар".

Так, європейські заводи, які раніше постачали комплектуючі до США, тепер змінюють пріоритети. Генеральний директор польського виробника WBP Яцек Попінський зазначив:

"Через тарифи дуже важко конкурувати з американською продукцією, тому нам довелося більше зосередитися на європейському цивільному ринку".

Виробники заявляють, що побоюються можливої агресії з боку Москви та надають перевагу озброєнню власних країн.

Крім того, популярність АК підірвало стрімке зростання цін на боєприпаси. Як відомо, калібри 7,62 та 5,45 міліметра зараз критично необхідні українським силам на фронті, що створило величезний дефіцит на цивільному ринку.

За словами Блейна Бантінга, власника Atlantic Firearms, за останні 12 місяців продажі АК суттєво впали. На його думку, покупці все частіше обирають американську AR-15 через її доступність.

