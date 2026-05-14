Ціни на мідь різко розгорнулися на тлі уповільнення попиту в Китаї: скільки коштує метал

Зазначається, що на Лондонській біржі металів ціни на "червоний метал" впали на 1,9%.

Ціни на мідь відійшли від рекордного рівня, оскільки зростання цін почало стримувати попит у Китаї, де інвестори стежили за зустріччю китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Видання Bloomberg пише, що в четвер, 14 травня, на Лондонській біржі металів ціни на "червоний метал" впали на 1,9%, перервавши восьмиденне зростання, яке було викликане зростаючими ризиками дефіциту пропозиції через перебої в роботі рудників по всьому світу, а також ставками на попит з боку сектора штучного інтелекту після різкого зростання акцій відповідних компаній.

Зростання цін на мідь "помітно стримує" китайський попит, заявив аналітик Cofco Futures Co Сюй Ванцю. Подальше зростання може виявитися нестійким, хоча внутрішні ціни на мідь все ще можуть коливатися близько 105 000 юанів (15 466,65 долара) за тонну, оскільки торгова логіка, що робить ставку на попит з боку ШІ, залишається незмінною, додав Сюй.

Трейдери також стежать за заходами китайських податкових органів щодо боротьби з "економікою рахунків-фактур" або шахрайськими угодами, які завищують виручку, що призвело до скорочення ліквідності на спотовому ринку металів та уповільнення імпорту в країну.

Станом на 6:17 за київським часом ціна на мідь знизилася на 1,6% до 13 923,50 долара за тонну. Таким чином, 1 кілограм металу коштував 13,92 долара.

