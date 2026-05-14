Як зрозуміти, що батареї після зими пора міняти: експерт назвав ознаки пошкоджень і ціни

Після опалювального сезону 2025–2026, який у столиці супроводжувався перебоями з опаленням та зливом води, велика кількість киян зіткнулися із перемерзанням труб. Віцепрезидент, директор науково-технічного центру Академії будівництва України Іван Перегінець розповів УНІАН, які ознаки свідчать про небезпечний стан радіаторів, чи потрібно перевіряти труби разом із батареями та коли краще проводити ремонт або заміну.

Чи потрібно міняти батареї після зими, якщо були перебої з опаленням або перемерзали труби? Як зрозуміти, що вони вже небезпечні?

За словами фахівця, після зими, особливо якщо були перебої з опаленням, зливання води із системи чи перемерзання труб, обов’язково потрібно перевірити стан батарей та всієї системи опалення. Також таку перевірку потрібно проводити перед початком наступного опалювального сезону - тобто в ідеалі 2 рази на рік, незалежно від того, чи були форс-мажори, чи ні.

Він пояснив, що відповідальність за стан інженерних мереж у квартирі або приватному будинку насамперед лежить на власнику житла. Якщо йдеться про багатоквартирний будинок, то частину відповідальності також несуть ОСББ або управляюча компанія, які обслуговують будинок.

"До інженерних мереж потрібно ставитися так само відповідально, як і до власного здоров’я. Ми ж регулярно ходимо до лікаря на огляди чи лікуємо зуби. Так само потрібно контролювати стан труб, батарей та системи опалення, особливо після складного опалювального сезону. І бажано, аби перевірку проводили професійні сантехніки або спеціалізовані компанії, бо є багато технічних нюансів: потрібно переконатися, що система герметична, немає пошкоджень і правильно працюють клапани для спуску повітря. Інакше через завоздушення батареї можуть працювати неправильно або взагалі не прогріватися", - наголошує експерт.

Ознаками пошкоджень можуть слугувати підтікання, іржа, тріщини, здуття металу, нерівномірне прогрівання батарей або повня відсутність тепла.

Перегінець пояснив, що сантехніки проводять так зване опресування системи - подають воду під тиском і перевіряють, чи немає протікань або пошкоджень. Якщо десь є витік, фахівці оцінюють, чи можна батарею відремонтувати: підлатати або замінити секцію. Якщо ні, тоді рекомендують повну заміну.

Для приватних будинків і квартир такі перевірки проводяться окремо для кожного домогосподарства. Якщо ж ідеться про багатоквартирні будинки, бізнес чи об’єкти соціальної інфраструктури, то перевірки мають здійснюватися на рівні внутрішньобудинкових мереж.

Які батареї краще ставити зараз у квартирі, щоб витримали й морози, і перепади тиску?

Фахівець пояснив, що для сучасних систем опалення найкраще використовувати пластикові труби, адже вони менше засмічуються і не заростають всередині, як металеві.

За його словами, при виборі батарей варто орієнтуватися насамперед на співвідношення ціни та якості: якісніші моделі довше служать, краще витримують перепади тиску, рідше забиваються та легше промиваються. Тож сьогодні переважно використовують алюмінієві, біметалеві або сталеві.

Скільки коштує заміна батарей у квартирі в Києві й від чого залежить ціна?

Перегінець зазначив, що вартість батарей залежить одразу від кількох чинників: бренду, якості матеріалів, товщини металу, а також якості покриття. За його словами, зовні радіатори можуть виглядати майже однаково, але різниця в ціні між ними інколи сягає 20–100%. Саме тому він радить обирати батареї разом із фахівцями, які проводять діагностику системи та можуть підібрати оптимальний варіант під потреби й бюджет.

Наразі на ринку столиці ціни на бюджетні сталеві моделі стартують приблизно від 2500 грн, на більш якісні біметалеві радіатори - в діапазоні 3500–8000 грн. Щодо заміни - в середньому майстри просять близько 2500 грн за заміну однієї батареї без серйозної переробки системи. Якщо ж потрібно демонтувати старий радіатор, встановити крани, частково чи повністю замінити труби, ціна може сягати 3000–6000 грн за одну точку.

"Але на батареях не варто надто економити, це стратегічний елемент системи опалення. Якщо дешеві міжкімнатні двері можна без проблем замінити через кілька років, то з радіаторами ситуація інша. Або ви, умовно, купуєте батарею за 5 тисяч грн, яка простоїть 5 років, або за 10 тисяч ту, що простоїть 20 років. У підсумку остання фактично обійдеться вам дешевше", - пояснив він.

Що робити, щоб батареї не прорвало взимку, якщо знову будуть відключення опалення?

Головний спосіб уникнути прориву батарей узимку - це регулярна перевірка та правильна робота всієї системи опалення, каже Перегінець. За його словами, існують регулятори тиску та інші елементи, які допомагають контролювати подачу теплоносія, однак багато залежить від самої системи опалення та тиску, який подається в мережу.

У багатоквартирних будинках це залежить від централізованої системи, а в приватних - від того, наскільки правильно налаштоване індивідуальне опалення.

Експерт радить вести своєрідний "технічний паспорт" житла: знати, яка встановлена система опалення, які труби, лічильники, електрика, сантехніка та інше обладнання, щоб контролювати стан комунікацій і вчасно помічати проблеми.

"Якщо під час, так би мовити первинної перевірки стає зрозуміло, що проблему самостійно вирішити не вдасться - то одразу звертатися до спеціалістів. Бажано у такому випадку мати перевіреного майстра, так само як сімейного лікаря", - порадив він.

Чи можна міняти батареї самостійно, чи це обов’язково робити через майстра і погоджувати з ЖЕКом/ОСББ?

Перегінець зазначив, що замінювати батареї самостійно небажано, навіть якщо людина має технічні знання. У більшості випадків такі роботи потрібно погоджувати з ЖЕКом, ОСББ або управляючою компанією.

"Все залежить від типу системи опалення. Якщо система послідовна і теплоносій проходить через квартиру далі по стояку, самостійно перекривати її не можна. Якщо ж у квартирі окреме підключення з краном, батареї можна перекрити й замінити за допомогою фахівця", - пояснив він.

Втім, навіть у такому випадку мешканці мають повідомити про заміну керуючу компанію, адже нові радіатори можуть мати іншу потужність або об’єм, а це впливає на баланс усієї системи опалення будинку.

Коли найкраще міняти батареї - зараз, влітку, чи можна відкласти до осені?

Фахівець радить не відкладати заміну або ремонт батарей до осені. За його словами, найкраще розв'язувати такі проблеми одразу після завершення опалювального сезону.

"Є правило: підготовка до нового опалювального сезону починається одразу після завершення попереднього. Тож чим раніше усунути несправність, тим, по-перше, дешевше це буде. А по-друге, у разі появи додаткових проблем залишиться достатньо часу, щоб їх виправити", - наголосив експерт.

Чи є сенс міняти лише батареї, чи після такої зими потрібно перевіряти й труби у квартирі?

Експерт зазначив, що під час заміни батарей варто обов’язково звертати увагу і на стан труб. За його словами, старі металеві труби з часом "заростають" усередині, через що їхній прохідний діаметр зменшується. У результаті підвищується тиск у системі, що може призводити до протікань, свищів або погіршення теплопередачі.

довідка Іван Перегінець Директор науково-технічного центру Академії будівництва України, кандидат технічних наук. Іван Іванович Перегінець, директор науково-технічного центру Академії будівництва України, основна діяльність якого - дослідження та експериментальні розробки у сфері природних та технічних наук. Є керівником проєкту Optima House

