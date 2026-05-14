Держдума РФ схвалила закон, який дозволяє Путіну нападати на інші країни

У Москві заявили, що нові норми потрібні для "захисту росіян за кордоном", тоді як у Європі побоюються подальшої агресії Кремля.

Державна дума РФ ухвалила законопроєкт, який дозволяє правителю Росії Володимиру Путіну віддавати наказ про введення військ на територію інших держав нібито для "захисту російських громадян". Про це повідомляє Politico.

Згідно з документом, Москва зможе офіційно використовувати армію за кордоном у випадках, якщо російських громадян "затримують, розслідують, судять або переслідують" іноземні держави, міжнародні суди чи організації, до яких Росія не входить.

Голова Держдуми РФ В’ячеслав Володін заявив, що "західне правосуддя перетворилося на репресивну машину", тому Росія нібито має захищати своїх громадян за кордоном.

Після ухвалення законопроєкту у Путіна є 14 днів на його підписання.

Видання зазначає, що закон викликав занепокоєння на Заході на тлі заяв європейських розвідок, які цього року називали Росію прямою загрозою для НАТО та Європи. Європейські політики побоюються, що Кремль може використати найближчі роки для перевірки готовності Альянсу до колективної оборони.

Що передувало

Кремль уже використовував подібну риторику для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Тоді Москва заявляла про необхідність "захисту російськомовного населення" та звинувачувала Київ у порушенні прав росіян.

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський попередив, що у разі недостатньої підтримки України наступними потенційними цілями Росії можуть стати країни Балтії. Водночас в Естонії згодом заявили, що не бачать безпосередньої загрози вторгнення.

Натомість командувач Національними збройними силами Латвії, генерал-майор Каспарс Пуданс заявив, якщо бойові дії в Україні припиняться, то готовність Росії до нової широкомасштабної війни - питання часу.

