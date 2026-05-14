Жінка знайшла рідкісний білий діамант в унікальному парку США (фото)

Незвичайна знахідка стала для жінки символом надії після важкої втрати в родині.

Під час поїздки до штату Арканзас мешканка Пенсильванії Кешіа Сміт знайшла рідкісний білий діамант вагою 3,09 карата. Коштовний камінь було виявлено в Crater of Diamonds State Park – єдиному місці у світі, де відвідувачам дозволено самостійно шукати природні діаманти у їхньому вулканічному родовищі.

За словами представників парку, поїздка стала для жінки особливою, оскільки вона переживає втрату сина та батька. У публікації адміністрації парку у Facebook йдеться, що ця знахідка стала для неї "променем світла" і ніби була визначена долею.

Сміт дала дорогоцінному каменю ім'я Za'Novia Liberty Diamond – на честь своїх онуків і майбутнього 250-річчя США. Судячи з опублікованих фотографій, алмаз має гладку поверхню, безбарвний відтінок і за розміром нагадує невелику намистину.

Відео дня

У парку зазначили, що саме такі історії роблять це місце унікальним.

Державний парк Алмазний кратер – що відомо про це унікальне місце

На території Crater of Diamonds State Park площею близько 37 акрів відвідувачі можуть шукати мінерали, дорогоцінні камені та алмази, а все знайдене дозволяється залишити собі.

З моменту відкриття парку як державного в 1972 році туристи знайшли там понад 37 тисяч алмазів. Найбільшим вважається алмаз Uncle Sam вагою 40,23 карата, виявлений у 1924 році.

Нагадаємо, раніше УНІАН назвав найдорожчі продукти у світі. За рік цих делікатесів виробляється лише 1 грам.

Вас також можуть зацікавити новини: