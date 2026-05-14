США вдвічі підняли ціну на Patriot для Швейцарії і відклали постачання

Вартість американських систем ППО для Швейцарії може зрости до майже 6 млрд доларів, а строки постачання відсуваються щонайменше на п’ять років.

Швейцарія може заплатити за американські зенітні ракетні комплекси Patriot більш ніж удвічі більше, ніж передбачав контракт 2021 року. Одночасно терміни постачання систем ППО знову зміщуються, а конкретні дати Вашингтон поки не називає. Про це повідомляє швейцарське видання Tages-Anzeiger.

У 2021 році Швейцарія замовила п’ять батарей ЗРК Patriot за 2,3 млрд швейцарських франків – тоді це становило приблизно 2,5 млрд доларів США. Однак уже у 2025 році американська сторона офіційно попередила, що не зможе поставити комплекси у визначені строки – з 2026 по 2028 рік.

Після цього швейцарська влада попросила зарахувати вже сплачений аванс у 650 млн франків на оплату винищувачів F-35 Lightning II, замовлених раніше.

Відео дня

У березні 2026 року уряд Швейцарії заявляв, що вартість Patriot може зрости приблизно на 50%. Проте тепер, за даними журналістів, у Міністерстві оборони країни очікують уже значно більшу суму – 4,6 млрд швейцарських франків, або майже 5,9 млрд доларів.

Таким чином, у швейцарській валюті ціна американських ЗРК фактично подвоюється, а в доларовому еквіваленті зростає більш ніж у 2,3 раза.

Окремою проблемою залишаються строки постачання. За інформацією видання, затримка може становити щонайменше п’ять років. Якщо раніше Швейцарія розраховувала отримати Patriot на початку 2030-х років, тепер ці терміни можуть зміститися ще далі.

На цьому тлі уряд країни планує обговорити подальшу долю контракту. Серед можливих варіантів – закупівля альтернативних систем ППО та ПРО. За даними Defense Express, швейцарське Міноборони вже збирає пропозиції від компаній із Франції, Німеччини, Ізраїлю та Південної Кореї.

Водночас експерти зазначають, що накласти штрафні санкції на США через зрив контракту Швейцарії буде складно, оскільки закупівля американського озброєння здійснюється через міжурядові угоди.

Причинами подорожчання та затримок називають скорочення запасів ракет для Patriot у США приблизно на 50%, а також зміну зовнішньополітичних пріоритетів Вашингтона.

Patriot для країн НАТО

Як повідомляв УНІАН, Іспанія може залишитись без нових комплексів Patriot, які вона замовила в США. Усе через скандальне рішення іспанського уряду, ухвалене аж у 2013 році.

Для Іспанії закупівля нових ЗРК Patriot важлива, оскільки станом на сьогодні на озброєнні є три батареї, одна з яких на ротаційній основі перебуває в Туреччині у рамках місії НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: