Для стримування Росії США перекидають з інших європейських країн в країни Балтії винищувачі і військових.

США для зміцнення східного флангу НАТО переведуть до країн Балтії з Італії 800 військовослужбовців.

Про це повідомили в Пентагоні після заяви президента США Джо Байдена про посилення військової присутності в цьому регіоні, передає delfi.

За повідомленням Пентагону, 8 літаків-винищувачів F-35 з Німеччини перекинуть "в ряд районів дій на східному фланзі НАТО".

З Німеччини в балтійські країни перекинуть 20 бойових вертольотів Ан-64, ще 12 - з Греції до Польщі. Зараз в Європі на постійній або тимчасовій основі перебуває понад 90 тис. військовослужбовців США.

"Цих додаткових військовослужбовців перемістять, щоб заспокоїти наших союзників по НАТО, стримати потенційну агресію проти членів НАТО і для навчання Збройних сил приймаючих держав", - сказав один з високопоставлених чиновників США у сфері оборони.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що країна також збільшить військову присутність у Східній Європі, "на землі, на воді, і в повітрі".

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