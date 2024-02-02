Вашингтон вдарив санкціями по 4 ключовим організаціям.

Сполучені Штати Америки вдарили санкціями по чотирьох компаніях, які допомагали Ірану розвивати програми з виробництва дронів-камікадзе і балістичних ракет.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Метью Міллера. Зокрема, Сполучені Штати сьогодні запроваджують санкції проти організацій, які діють як підставні та дочірні складові для підсанкційної компанії Pishtazan Kavosh Gostar Boshra (PKGB). Її очолює Хамед Дехган, проти якого теж раніше були введені обмежувальні заходи.

Ці організації постачають матеріали і чутливі технології для розвитку іранських програм з виробництва балістичних ракет та дронів, у тому числі типу Shahed, які використовуються російськими військовими проти України.

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Речник Держдепартаменту відзначив, що вироблені Іраном дрони застосовуються для скоєння актів терору, у тому числі під час десятків атак на американських солдатів з боку груп бойовиків, пов'язаних з Іраном. Внаслідок цих атак гинули солдати США.

Останні санкції проти Ірану

Раніше Європейський Союз, Велика Британія та США неодноразово запроваджували санкції проти іранських компаній і осіб, які причетні до підтримки російської загарбницької війни проти України.

У грудні 2023 року Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти 6 осіб і 5 компаній, причетних до розроблення та виробництва в Ірані безпілотних літальних апаратів, що застосовуються в незаконній агресивній війні Росії проти України.

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