Обмеження проти самого російського банку залишаються чинними.

Міністерство фінансів США оновило санкційний список, виключивши з нього колишню високопоставлену керівницю найбільшого російського банку – "Сбербанку". Про це йдеться на сайті відомства.

Згідно з оновленими даними, зі списку підсанкційних осіб прибрали Олександру Буріко, яка раніше обіймала посаду старшої віцепрезидентки та заступниці голови правління "Сбербанку".

Буріко потрапила під санкції у травні 2022 року – тоді Вашингтон розширив так званий "чорний список", включивши до нього вісьмох топменеджерів "Сбербанку". У Мінфіні США пояснювали, що ці заходи мали на меті обмежити можливості банку фінансово підтримувати війну Росії проти України.

Водночас сам "Сбербанк" і надалі перебуває під санкціями США, запровадженими у квітні 2022 року. Вони передбачають заморожування активів у США та заборону на будь-які ділові операції з американськими компаніями та громадянами.

У Мінфіні США наголосили, що виключення окремої особи зі списку не змінює санкційного статусу банку, але відображає перегляд персонального складу обмежувальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, раніше постійний представник США при ООН Майк Волц заявив під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що Штати обіцяють надати Україні зброю, а проти Росії запровадити нові санкції, якщо вона і надалі ігноруватиме заклики до припинення вогню.

Він також нагадав, що наприкінці жовтня США запровадили додаткові санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній та пригрозив Росії новими санкціями та подальшими поставками зброї Україні, якщо Кремль не припинить вогонь.

