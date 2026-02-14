Я подивився псу Патрону в очі, в них було сказано, що ми ніколи не здамося, - Рютте

В ході візиту до України він побував в Чернігівській області, де поспілкувався з людьми, які постраждали від російських ударів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів про свою зустріч з найвідомішим українським сапером – джек-рассел-тер’єром Патроном в ході візиту в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час участі в панельній дискусії на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, в ході візиту до України він побував в Чернігівській області, де поспілкувався з людьми, які постраждали від російських ударів.

"А потім я зустрівся з Патроном. Це собака, якого ведуть на місце, де вдарила якась ракета, і він винюхує вибухівку, щоб більше не вибухнула. Там всі герої: люди, які є рятівниками, люди, які рятують життя, солдати, безумовно. Я навіть собаці подивився в очі, і він мені сказав, що ми ніколи не здамося", - сказав Рютте.

Заяви Рютте про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні Рютте висміяв темпи наступу російських сил в Україні та оцінив зміни у європейському оборонному курсі.

За його словами, останні роки Європу критикували за недостатні витрати на оборону, але після саміту в Гаазі ситуація змінилася. Рютте підкреслив, що Європа дійсно стає сильнішою і бере на себе більшу відповідальність за лідерство в рамках НАТО.

Рютте також підкреслив, що нинішня згуртованість союзників демонструє готовність Європи активніше брати на себе відповідальність за власну оборону та лідерство в НАТО.

