Отримали ракети в неділю, а в четвер вже захищали ними небо, - Зеленський про роботу ППО

Іноді засоби для відбиття російських повітряних атак прибувають до Україну в останню мить перед самим початком удару.

Україна терміново потребує засобів протиповітряної оборони (ППО) для захисту своїх міст і громадян від російських комбінованих атак ракетами і дронами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Як наголосив глава держави, найгірше, що можна почути під час війни, зокрема від командувача Повітряних сил, що підрозділи сил ППО не мають засобів для перехоплення російських ракет, бо не було відповідних поставок, а розвідка доповідає, що нова масована атака РФ може статися через 1-2 дні.

"Інколи нам вдається доставити нові ракети для наших "Періотів" або Nasams безпосередньо перед атакою, а іноді й в останню мить", - поділився подробицями Зеленський.

Виступ президента супроводжувався візуалізацією однієї з останніх масованих комбінованих атак. Було показано звідки летіли російські повітряні засоби вбивства і куди було спрямовано напад.

"Росія запустила 24 балістичні ракети, одну керовану ракету повітряного запуску, і 219 ударних дронів, ви можете уявити, проти наших міст, Києва, Дніпра, Одеси. Лише за одну атаку. Лише за одну ніч. Наші сили ППО застосували ракети, які прибули від наших партнерів за кілька днів перед цим. Вони прибули у неділю, а в ніч на четвер ракети вже захищали наше небо. І це лише одна ніч. Але Росія атакує майже кожну ніч Україн, і щонайменше один раз на тиждень – це масована атака", - деталізував Зеленський.

Удари росіян по Україні

Як повідомляв УНІАН, У ніч на 12 лютого російська армія завдала масованого удару по Україні, застосувавши понад 20 балістичних ракет та майже 220 дронів.

Цей напад призвів до влучання 9 ракет та 19 ударних БпЛА. Головна ціль російського удару – енергетика в Києві, Одесі та Дніпрі, генерація та підстанції.

