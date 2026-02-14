Війна в Україні зробила російську ППО серйозним викликом для НАТО, - експерт

Російська протиповітряна оборона стала потужнішим викликом для НАТО після чотирьох років війни в Україні, зазначає експерт.

Провідний аналітик з питань протиповітряної оборони попереджає, що після чотирьох років війни Росія стала ще небезпечнішою для повітряних сил НАТО.

За словами Джастіна Бронка з Королівського інституту об’єднаних збройних сил Великої Британії, хоча Україна знищила значну частину російських систем, Москва продовжує виробляти сучасні комплекси та навчати екіпажі, які здатні координувати дії з літаками розвідки для максимального охоплення повітряного простору, пише Business Insider.

Російські системи ППО модернізовані, екіпажі мають більше бойового досвіду, а нові тактики та програмне забезпечення роблять їх ефективнішими. Зокрема, введення в експлуатацію С-350 "Витязь" та координація з літаками А-50У дозволяє ефективно прикривати території та атакувати літаки на великих відстанях.

За словами Бронка, густо інтегровані наземні системи Росії створюють серйозну проблему для досягнення повітряної переваги НАТО в Європі. Понад те, хоча західні сили мають детальні дані про сильні та слабкі сторони російських ППО, їхніх ресурсів поки що недостатньо, щоб швидко нейтралізувати загрозу.

Експерт підсумував, що війна в Україні показала, наскільки вирішальною може бути наземна протиповітряна оборона. Досвід та модернізація російських сил ППО значно ускладнюють потенційні операції НАТО у Європі та потребують ретельного планування та масштабних зусиль для прориву.

НАТО не готове до війни

Як повідомляв УНІАН, під час масштабних маневрів в Естонії українські військові показали вражаючі результати та викрили критичну вразливість військ НАТО. У навчаннях брали участь 16 тис. військових з 12 країн НАТО. Тренувальний бій відбувався із застосуванням БПЛА.

10 бійців ЗСУ за півдня рознесли 17 одиниць бронетехніки і завдали 30 ударів по інших цілях. За добу НАТО втратили б два батальйони, якби бій тривав.

Газета WELT спільно з Німецьким центром військових ігор при Університеті Бундесверу в Гамбурзі провела масштабну симуляцію можливого конфлікту між Росією і НАТО. Фахівці дійшли висновку, що Росія з контингентом усього в 15 тисяч військовослужбовців здатна поставити альянс в екзистенційну кризу, якщо західні країни сповільнять свою реакцію.

