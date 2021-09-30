Спікер Путіна висловився про поглиблення співпраці між Україною і Туреччиною.

У Кремлі відмовилися повідомити, як Туреччина відреагувала на російські побоювання щодо передачі військових технологій Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Безумовно, в Кремлі це помітили. Наша позиція про те, що передача подібних систем озброєння Україні небезпечна тим, що ці озброєння можуть використовуватися українськими збройними силами проти свого ж народу, добре відома, і вона добре відома в Туреччині", – сказав Пєсков, відповідаючи на питання УНІАН, чи помітили в Кремлі підписану угоду про створення під Києвом навчального центру з модернізації турецьких ударних безпілотників, і чи підіймалося питання на зустрічі Путіна з президентом Туреччини Тайїпом Ердоганом у Сочі.

Читайте такожУ Кремлі перед зустріччю Путіна та Ердогана висловилися про співпрацю України й ТуреччиниВідповідаючи на уточнювальне питання УНІАН, як турецька сторона відреагувала на ці побоювання Росії, Пєсков підкреслив, що про це "потрібно питати турецьку сторону".

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що біля Василькова Київської області буде створено центр для обслуговування та модернізації турецьких безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

У присутності президента Володимира Зеленського був підписаний Меморандум про співпрацю між Міністерством оборони України та компанією Bayraktar Savunma з будівництва та облаштування спільного навчально-випробувального центру для обслуговування, поточного ремонту, модернізації БПЛА, а також проведення навчання персоналу, пов'язаного з експлуатацією безпілотних літальних апаратів Bayraktar.

Так, з української сторони документ підписав міністр оборони Андрій Таран, а з турецької – генеральний директор компанії Bayraktar Халук Байрактар.

"Ми чекали на цей момент дуже довго. Це важлива подія для нас", – підкреслив Зеленський.

Раніше – у 2014 році – Росія пішла на агресію проти України – захопила Крим і вдерлася на частину Донецької та Луганської областей. Водночас російська влада стверджує, що в Україні йде "громадянська війна" і називає себе "посередником".

Низка країн світу, зокрема і Туреччина, не визнали анексію Криму.

Автор: Роман Цимбалюк