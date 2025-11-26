У Путіна почали вигороджувати Віткоффа, якого у США за проросійську позицію критикують навіть республіканці.

У Кремлі з нетерпінням очікують на візит до Москви спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, якого раніше вже запідозрили в підіграванні РФ під час роботи над мирним планом для України.

Як заявив у коментарі російській пропаганді речник Кремля Дмитро Пєсков, в опублікованих західною пресою розшифровках переговорів Віткоффа з помічником Путіна "нічого страшного немає." За його словами, ті, хто закликають звільнити Віткоффа за підігрування росіянам, нібито націлені на зрив переговорного процесу.

"Там іде процес, серйозний. Зараз важливіше за це немає нічого", - сказав Пєсков, додавши, що Москва очікує візиту Віткоффа наступного тижня.

Скандал із Віткоффом

Як писав УНІАН, спецпосланець президента США Стів Віткофф вважається одним із двох основних авторів "мирного плану" для України, який виявився занадто проросійським. Другим співавтором був спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв.

Навіть у республіканській партії США обурилися настільки явним підіграванням Москві з боку Віткоффа і закликали звільнити його. Зокрема, конгресмен Дон Бейкон заявив, що спецпосланець Трампа "поводиться так, ніби він на зарплаті у Росії".

Особливо всіх обурила злита в пресу розмова Віткоффа з помічником Путіна Юрієм Ушаковим. У цій бесіді помічник Трампа пояснював росіянам, як їм краще підлизатися до президента США.

